Израиль на пять месяцев отложил введение платных электронных виз для украинцев

Израиль на пять месяцев отложил введение платной электронной визы ETA-IL для граждан Украины.

Источник: Посольство Украины в Израиле в Facebook

Детали: Управление народонаселения и иммиграции Государства Израиль, отсрочило на 5 месяцев начало действия пилотного проекта ETA-IL (электронная виза).

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В посольстве напомнили, что с 1 августа все иностранные граждане, имеющие право на безвизовый въезд в Израиль, должны были подавать заявки на получение разрешения ETA-IL (электронная виза) для въезда в Израиль на срок до 90 дней, с туристической или деловой целью через веб платформу.

Сейчас достигнуто соглашение, что граждане Украины должны будут получать предварительное разрешение (ETA-IL) на въезд в Израиль начиная с 1 января 2025 года.