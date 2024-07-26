Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Израиль на пять месяцев отложил введение платных электронных виз для украинцев

Алена ИвашкивПятница, 26 июля 2024, 07:03
Израиль на пять месяцев отложил введение платных электронных виз для украинцев
фото: Pixabay

Израиль на пять месяцев отложил введение платной электронной визы ETA-IL для граждан Украины.

Источник: Посольство Украины в Израиле в Facebook

Детали: Управление народонаселения и иммиграции Государства Израиль, отсрочило на 5 месяцев начало действия пилотного проекта ETA-IL (электронная виза).

Реклама:

В посольстве напомнили, что с 1 августа все иностранные граждане, имеющие право на безвизовый въезд в Израиль, должны были подавать заявки на получение разрешения ETA-IL (электронная виза) для въезда в Израиль на срок до 90 дней, с туристической или деловой целью через веб платформу.

Сейчас достигнуто соглашение, что граждане Украины должны будут получать предварительное разрешение (ETA-IL) на въезд в Израиль начиная с 1 января 2025 года.

Темы: Израиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"

В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина

Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

МОЗ попросило правоохранителей проверить тендер на ремонт "Охматдета": обещает отчетность

фотоБелый дом официально подтвердил обмен заключенных с Россией

Генштаб рассматривает добровольный призыв без участия ТЦК

Все новости...
Израиль
Израиль предупредил Францию о возможном теракте во время Олимпиады
Нетаньяху в США предложил создать антииранский альянс
Израиль нанес удары по портовому городу в Йемене
Последние новости
00:49
Россияне оккупировали село Веселое в Донецкой области
00:25
фото, дополненоОбмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"
00:07
фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"
23:58
Что можно есть женщине во время грудного вскармливания? Развенчиваем мифы
23:33
Генштаб: На фронте за сутки почти сотня столкновений, РФ интенсивно атакует на Покровском направлении
23:13
Трамп потерял $900 млн после начала кампании Камалы Харрис
23:00
В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина
22:49
Новости экономики 1 августа: скандал на отстройке "Охматдета", сложная задача для мобильных операторов
22:13
США не видят связи между переговорами об обмене заключенных и войной в Украине
21:56
Туротрасль Украины существенно увеличила уплату налогов благодаря внутреннему туризму
Все новости...
Реклама:
Реклама: