Россияне в субботу больше всего давят на Покровском и еще трех направлениях – Генштаб

В субботу больше всего вражеских атак традиционно зафиксировано на Покровском направлении, однако высокую активность также враг проявляет на Лиманском, Торецком и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: С начала суток произошло 96 боевых столкновений, противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты, 63 авиационных удара с применением 88 КАБов, более 500 ударов дронами-камикадзе и совершил более 3,5 тысячи обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

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На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений. Отбито пять атак российских оккупантов в районах Глубокого, Тихого и Волчанска. Еще один бой продолжается вблизи Волчанска. Ситуация контролируемая. Ориентировочные потери вражеских войск в настоящее время составили 117 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено пять артиллерийских систем, боевую бронированную машину, девять единиц автомобильной, одну единицу специальной техники, также уничтожено семь БПЛА. Получили повреждения восемь артиллерийских систем, восемь единиц автомобильной и одна единица специальной техники.

На Купянском направлении противник один раз пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций вблизи Синьковки.

14 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Невское, Терны и Новосергиевка. Противник успеха не имел, потерь позиций не допущено.

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На Северском направлении в течение дня защитники отбили шесть штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского и Спирного.

На Краматорском направлении имели место два боевых столкновения. Активность оккупанты проявляли в районе Ивановского и Андреевки, однако все попытки врага улучшить свое положение были безуспешными.

Агрессор 15 раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении. С начала суток, оккупанты в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное 13 раз получили жесткий отпор от защитников. Две атаки еще продолжаются.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 27 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Яснобродовки и Калинового. В общем, 17 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще 10 боестолкновений – продолжаются. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Украинские воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

По имеющейся в настоящее время информации, в субботу потери агрессора на данном направлении составили 248 человек убитыми и ранеными. Уничтожено три танка, две артиллерийских системы, шесть автомобилей и шесть боевых бронированных машин, одна единица специальной техники. Кроме того, пять танков, три автомобиля, четыре ББМ и одна вражеская пушка были повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 14 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка. Подразделения Сил обороны отбили 10 атак противника, четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении произошло шесть боестолкновений. Пять вражеских штурмов захлебнулись в районах Константиновки и Раздольного. Еще один бой продолжается. Ситуация контролируется Силами обороны Украины.

На Ореховском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, три безуспешные атаки врага отражены защитниками в течение дня.

На Приднепровском направлении украинские воины два раза давали жесткий отпор российским захватчикам.