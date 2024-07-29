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В Киеве похитили иностранца, силой "выбили" крипту и задушили

Валентина РоманенкоПонедельник, 29 июля 2024, 11:49
В Киеве похитили иностранца, силой выбили крипту и задушили
фото полиции

В Киеве правоохранители разоблачили преступную группу из четырех мужчин, которые похитили иностранца, присвоили его деньги и убили.

Источник: столичная полиция

Дословно: "Фигуранты - четверо мужчин в возрасте от 24 до 29 лет. Они тщательно подготовили план похищения потерпевшего. Завладев деньгами последнего, а это почти 7 миллионов гривен, сообщники убили мужчину и закопали тело в лесу. Действия фигурантов квалифицированы как похищение и убийство человека из корыстных побуждений".

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Детали: По данным УП, события разворачивались 25 июля. Сообщается, что информация о похищении мужчины поступила в полицию столицы около полуночи. Жители дома в Соломенском районе услышали крики и увидели, как несколько неизвестных бьют и силой сажают в автомобиль мужчину.

 

В Киеве и Киевской области была введена специальная полицейская операция по поиску и задержанию похитителей.

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Кропотливая работа всех служб полиции дала результат - полицейские установили, что к похищению 29-летнего иностранца причастны четверо мужчин в возрасте от 24 до 29 лет. В результате проведения спецоперации правоохранители, при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали всех фигурантов.

Полицейские установили, что злоумышленники заранее готовились к преступлению. Они узнали, что мужчина имеет биткоины, стоимость которых составляет несколько миллионов гривен, и решили ими завладеть.

Фигуранты отследили его адрес проживания и около полуночи, когда он вернулся домой, избили, силой затащили в автомобиль и вывезли в заброшенное здание на территории Киевской области. Там они силой заставили потерпевшего перечислить биткоины на их криптокошелек, после чего убили мужчину. Чтобы скрыть следы преступления изменили номерные знаки и внешний вид автомобиля, а тело вывезли в лес, где закопали, а криптовалюту обналичили.

Во время проведения следственных действий полицейские изъяли у задержанных деньги, автомобиль и другие вещественные доказательства.

Следователи полиции Киева расследуют уголовное производство, начатое по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

п. 6 ч. 2 ст. 115 - умышленное убийство из корыстных побуждений;

ч. 4 ст. 187 - разбойное нападение;

ч. 3 ст. 146 - незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой лиц;

ч. 1 ст. 396 - сокрытие преступления.

Всем задержанным сообщено о подозрении, суд взял их под стражу без возможности внесения залога. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Темы: криминалКиевполиция
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