Россияне впервые вывели в Черное море сразу три подводные лодки

Российские оккупанты впервые вывели в море сразу три подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет.

Источник: представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в Facebook

Дословно: "Враг впервые вывел в море сразу 3 подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет.

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Фактически, это все имеющиеся в Азово-Черноморском регионе.

Иногда черноморский флот называют подводным. Теперь это правда".