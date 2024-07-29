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Россияне впервые вывели в Черное море сразу три подводные лодки

Алена МазуренкоПонедельник, 29 июля 2024, 12:05
Россияне впервые вывели в Черное море сразу три подводные лодки

Российские оккупанты впервые вывели в море сразу три подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет.

Источник: представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в Facebook

Дословно: "Враг впервые вывел в море сразу 3 подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет.

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Фактически, это все имеющиеся в Азово-Черноморском регионе.

Иногда черноморский флот называют подводным. Теперь это правда".

Темы: Черное мореЧФ России
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