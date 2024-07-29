Россияне впервые вывели в Черное море сразу три подводные лодки
Понедельник, 29 июля 2024, 12:05
Российские оккупанты впервые вывели в море сразу три подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет.
Источник: представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в Facebook
Дословно: "Враг впервые вывел в море сразу 3 подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет.
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Фактически, это все имеющиеся в Азово-Черноморском регионе.
Иногда черноморский флот называют подводным. Теперь это правда".