В последние дни июля будет относительно прохладно, местами дожди

В ближайшие дни в Украине сохранится относительно прохладная погода, местами пройдут кратковременные дожди.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Во вторник кратковременный дождь пройдет в северных областях Украины, ночью также в Донецкой и Луганской, днем и в большинстве центральных и Харьковской областях, на остальной территории без осадков.

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30 июля ночью 11-16°, днем 20-25°; на юге страны ночью 15-20°, днем 24-29°, ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в северной части, днем по Украине, кроме юга, порывы 15-20 м/с.

В Киеве во вторник местами кратковременный дождь, ночью 14-16°, днем 22-24°, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

скриншот с сайта УГМЦ

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 30 июля самая высокая температура днем была 39,4° в 1936 г., самая низкая ночью 8,7° в 1904 г.

ВИДЕО ДНЯ

31 июля ночью без осадков, только днем в восточных и северо-восточных областях местами кратковременный дождь, гроза, ночью 12-17°, на юге страны до 20°, днем 21-26°, на юге и Закарпатье 25-30°. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в среду без осадков, ночью 15-17°, днем 24-26°, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.