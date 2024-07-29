Зеленский обязал военное руководство разработать обновленную струкруру работы ПВО

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 29 июля сообщил, что обязал военное руководство до конца текущего года представить обновленную структуру работы украинской ПВО.



Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Работаем над конфигурацией ПВО так, чтобы и в Харьковской области, и в других наших регионах было больше защиты от ударов России. Главком Сирский, который также сегодня принимал участие в совещаниях, и соответствующие командующие должны представить обновленную структуру работы наших систем ПВО и новые запросы партнерам - что именно должны обеспечить до конца текущего года.

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Детали: Также, по словам президента, сейчас идет работа над восстановлением электричества. Зеленский отметил, что чиновники имеют четкие задачи и персональную ответственность.

"Энергетика - один из первых вопросов всегда. Понимаем, как постепенно, шаг за шагом, будет заполняться дефицит электричества, чиновники имеют четкие задачи, и ответственность там персональная. Прохождение зимы - это то, что готовится сейчас, летом", - говорится в обращении.