Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Зеленский обязал военное руководство разработать обновленную струкруру работы ПВО

Анастасия ПроцПонедельник, 29 июля 2024, 20:06
Зеленский обязал военное руководство разработать обновленную струкруру работы ПВО
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 29 июля сообщил, что обязал военное руководство до конца текущего года представить обновленную структуру работы украинской ПВО.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Работаем над конфигурацией ПВО так, чтобы и в Харьковской области, и в других наших регионах было больше защиты от ударов России. Главком Сирский, который также сегодня принимал участие в совещаниях, и соответствующие командующие должны представить обновленную структуру работы наших систем ПВО и новые запросы партнерам - что именно должны обеспечить до конца текущего года.

Реклама:

Детали: Также, по словам президента, сейчас идет работа над восстановлением электричества. Зеленский отметил, что чиновники имеют четкие задачи и персональную ответственность.

"Энергетика - один из первых вопросов всегда. Понимаем, как постепенно, шаг за шагом, будет заполняться дефицит электричества, чиновники имеют четкие задачи, и ответственность там персональная. Прохождение зимы - это то, что готовится сейчас, летом", - говорится в обращении.

Темы: ЗеленскийПВОэлектроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ФутболКвалификация Лиги чемпионов: "Динамо" — "Рейнджерс". ОНЛАЙН

ОВА: Силы обороны сбили в небе над Сумской областью российский вертолет

Зеленский о миллионе дронов в этом году: будет законтрактовано больше

Путин через Шойгу попросил Иран сдержаннее реагировать на убийство главаря ХАМАС – Reuters

Харрис подтвердила, что ее кандидатом в вице-президенты стал губернатор Миннесоты Уолз

Зеленский провел Ставку: Сырский держит ситуацию на Востоке под личным контролем

Все новости...
Зеленский
В День ССО Зеленский посетил передовой командный пункт возле Волчанска
Разведчик Роман Червинский: И "Канатово", и "вагнеровцы" – успешные операции. Я бы от них никогда не отказался
Зеленский после разговора с Сырским: Украина имеет силу, чтобы достигать целей
Последние новости
20:55
ФутболКвалификация Лиги чемпионов: "Динамо" — "Рейнджерс". ОНЛАЙН
20:50
Психология, педагогика и медицина: как проходит обучение усыновителей и всем ли это нужно
20:49
Caterpillar превзошла прогнозы прибыли: в чем причина
20:27
ОВА: Силы обороны сбили в небе над Сумской областью российский вертолет
20:19
В США планируют ограничить продажу программного обеспечения Китая для транспорта
20:07
обновленоАрмия РФ ударила по Херсонщине, пострадали три человека
19:55
Польский футбольный союз отстранил арбитров, устроивших алкотур в преддверии матча "Динамо" — "Рейнджерс"
19:45
Зеленский о миллионе дронов в этом году: будет законтрактовано больше
19:42
В "Укрэнерго" озвучили "рецепт" устойчивой энергосистемы: нужны миллиарды евро
19:32
Как перевести ребенка ВПЛ в местную школу и обязательно ли это? Объясняет МОН
Все новости...
Реклама:
Реклама: