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Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Bloomberg: Китай с Россией разрабатывает беспилотник похожий на "Шахед"

Алена ИвашкивСреда, 3 июля 2024, 03:12
Bloomberg: Китай с Россией разрабатывает беспилотник похожий на Шахед
фото: Getty Images

Китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранский "Шахед", которым активно атакуют Украину.

Источник: Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с этим вопросом

Детали: Официальные лица не идентифицировали беспилотник, который разрабатывается, но китайские оборонные веб-сайты и несколько СМИ сообщили, что Китай разрабатывает ударный беспилотник-камикадзе под названием Sunflower 200, который по внешнему виду похож на иранский дрон Shahed 136.

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Как говорится в статье Bloomberg, в 2023 году компании провели переговоры о сотрудничестве по копированию иранского беспилотника Shahed, а в этом году начали разработку и тестирование версии для подготовки к отправке в Россию, сообщили чиновники, которые попросили не называть их имен, чтобы не разглашать частную информацию. По их словам, китайские беспилотники еще не использовались в Украине.

Некоторые страны считают, что предоставление России беспилотников для нападения пересечет границу летальной помощи, сказали двое чиновников. 

Один человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что, по оценкам США, Китай взвешивает, присылать ли полностью построенные беспилотные летательные аппараты, но в то же время присылает комплекты, из которых можно сделать ударные дроны. 

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По словам собеседника, США все еще не пришли к выводу, что Китай посылает летальную помощь России, хотя и признают, что другие страны могут иметь другую интерпретацию.

Напомним:

Темы: КитайбеспилотникиШахедРосcия
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