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Politico: Трамп размышляет о том, сколько украинской территории может себе оставить Россия

Алена ИвашкивСреда, 3 июля 2024, 06:18
Politico: Трамп размышляет о том, сколько украинской территории может себе оставить Россия
Владимир Путин и Дональд Трамп, фото: РИА Новости

По словам двух экспертов по вопросам национальной безопасности, связанных с вероятным кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, он размышляет о том, сколько украинской территории может оставить за собой Москва.

Источник: Politico

Детали: Как говорится в статье, Трамп обдумывает соглашение, согласно которому НАТО обязуется не расширяться на восток, в частности в Украину и Грузию, и ведет переговоры с Путиным о том, "сколько украинской территории может оставить за собой Москва".

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Кроме этого, Трамп не только ожидает, что когда он станет президентом европейские страны резко увеличат свои расходы на НАТО (это его главная претензия, когда он был президентом), но также сделает то, что один эксперт по вопросам обороны, знакомый с мышлением в кругу консультантов Трампа по национальной безопасности, Дэн Колдуэлл описывает это как "радикальную переориентацию" НАТО.

Дословно: "Согласно интервью с бывшими должностными лицами национальной безопасности Трампа и экспертами по вопросам обороны, которые, вероятно, будут работать во время второго срока Трампа, Трамп вряд ли покинет НАТО сразу. Но даже если он официально не покинет организацию, это не означает, что НАТО переживет второй срок Трампа без изменений".

Напомним:

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Темы: ТрампвойнаПутин
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