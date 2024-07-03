Россияне атаковали Днепр: 4 погибших, 34 раненых

По меньшей мере 4 человека погибли и 34 получили ранения в результате российских ударов по городу Днепр утром 3 июля.

Источник: мэр города Борис Филатов и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "По состоянию на сейчас три человека уже погибли, о которых мы знаем, более 18 человек обратились в больницу для оказания помощи".

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Детали: По словам главы ОВА, среди пострадавших − 14-летняя девочка. Произошло несколько пожаров. Есть разрушения. На местах работают соответствующие службы.

Обновлено: В 12:00 Филатов сообщил, что известно уже о 4 погибших и 27 пострадавших, среди них 14-летняя девочка ранена обломками.

Прямая речь мэра: "В двух школах выбиты окна, пострадали 3 детских сада − также выбиты окна. В детскую больницу в реанимацию прилетел осколок в окно − без пострадавших. Фактически уничтожена амбулатория. Также в еще одной больнице загорелось здание архива".

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Дополнено: В 12:55 Лысак сообщил, что количество пострадавших возросло до 34. Треть из них − в больнице. Состояние двух раненых медики оценивают как тяжелое.

"У людей в основном осколочные ранения и резаные раны. Ушибы и переломы", − сообщил глава ОВА.

4 июля в Днепре объявили днем траура.

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