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Утренний удар по Днепропетровской области: Воздушные силы сбили "Искандер" и еще 10 целей

Александр ШумилинСреда, 3 июля 2024, 11:46
Утренний удар по Днепропетровской области: Воздушные силы сбили Искандер и еще 10 целей
Фото Повітряних сил

Утром 3 июля российские оккупационные войска нанесли удары семью ракетами и пятью ударными дронами.

Источник: сообщение командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука

Дословно: "Утром 3-го июля 2024 года противник нанес удар 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed". Основное направление удара - Днепропетровская область".

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Детали: Олещук сообщил, что украинские силы ПВО сбили 11 воздушных целей: 1 крылатую ракету "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, 5 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".

Предыстория:

  • Утром в Днепре подвергся атаке, раздавались взрывы, повреждения получил торговый центр.
  • Позже стало известно, что по меньшей мере 3 человека погибли и более 18 получили ранения.

Темы: ДнепрРосcияПВО
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