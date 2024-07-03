Утренний удар по Днепропетровской области: Воздушные силы сбили "Искандер" и еще 10 целей
Среда, 3 июля 2024, 11:46
Утром 3 июля российские оккупационные войска нанесли удары семью ракетами и пятью ударными дронами.
Источник: сообщение командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука
Дословно: "Утром 3-го июля 2024 года противник нанес удар 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed". Основное направление удара - Днепропетровская область".
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Детали: Олещук сообщил, что украинские силы ПВО сбили 11 воздушных целей: 1 крылатую ракету "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, 5 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".
Предыстория:
- Утром в Днепре подвергся атаке, раздавались взрывы, повреждения получил торговый центр.
- Позже стало известно, что по меньшей мере 3 человека погибли и более 18 получили ранения.