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Источники в команде Зеленского говорят, что он "устал от Шмыгаля"

Роман Кравец, Алена МазуренкоСреда, 3 июля 2024, 13:28
Источники в команде Зеленского говорят, что он устал от Шмыгаля
Зеленский и Шмыгаль, фото: ОПУ

Собеседники в окружении президента Владимира Зеленского рассказали, что он "устал" от премьер-министра Дениса Шмыгаля и вероятно планирует уволить его.

Источник: информированные собеседники УП в команде Зеленского

Прямая речь: "Президент устал от Шмыгаля, это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже. Это какая-то уже даже больше эмоциональная вещь, чем просчет...

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Зеленский хочет постоянно каких-то креативных решений и предложений, а Шмыгаль хоть и вырос за последние годы, но не может полностью измениться".

Детали: Другой высокопоставленный собеседник УП рассказал, что это уже "второе мероприятие на увольнение Шмыгаля за последние два месяца".

По словам источников, заменить Шмыгаля могут первым вице-премьером-министром Украины - министром экономики Юлией Свириденко.

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Также рассматривают, экс-главу Минрегиона председателя правления "Нафтогаза" Алексея Чернышева. Однако, относительно его кандидатуры есть сомнения. Особенно после расследования УП о его связи с директором НАБУ Семеном Кривоносом.

Темы: ШмыгальЗеленскийКабинет министровувольнение
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