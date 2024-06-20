Детективы не провели обыск у Чернышова по просьбе директора НАБУ Кривоноса – УП

По информации источников УП, детективы НАБУ не провели обыск у председателя правления "Нафтогаза" Алексея Чернышова по просьбе директора НАБУ Семена Кривоноса.

Источник: расследование "Украинской правды" "Время "Ч". Как Алексею Чернышеву "везет" в НАБУ"

Дословно журналист Михаил Ткач: "Сразу четыре источника в антикоррупционных органах нам подтвердили – это произошло, а точнее – не произошло – из-за влияния директора НАБУ Семена Кривоноса".

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Детали: Дом Чернышова в Козине не обыскивали, несмотря на соответствующее постановление Высшего антикоррупционного суда.

По данным источников УП, дело, в котором должны были провести обыски, касалось вероятного получения неправомерной выгоды Чернышовым и его окружением от застройщика Сергея Копыстыри, владельца группы компаний "KSM Group".

В постановлении суда говорится о том, что чиновники Минрегиона в период, когда его возглавлял Чернышов, могли быть причастны к незаконной передаче Копыстыре участка для строительства жилого комплекса (по адресу Тираспольская 43 "Цветы Украины").

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В частности, одна из квартира застройщика Копыстыри "КСМ групп" оказалась в собственности жены спецслужащего Вадима Марчука, который с 21 до 23 года обеспечивал охрану Чернышова, когда тот возглавлял Минрегион.

Поэтому один из обысков проводился в квартире Юлии Марчук, жены Вадима Марчука. УП удалось подтвердить, что Марчук живет в той квартире.

По информации собеседников УП в политических кругах, недавно на должность в Кабмин планировали вернуть Чернышова, однако из НАБУ произошла очередная утечка в Офис президента относительно возможных вопросов к чиновнику от детективов. И поэтому в ОП этот вопрос поставили на паузу.

Дословно журналист Михаил Ткач: "Сначала Чернышов для посещения директора НАБУ Кривоноса пересаживается с одной машины на другую. Далее внезапно исчезает с радаров детективов НАБУ, которые начали его документировать.

Оказывается, что люди связанные с Чернышевым получили квартиры от застройщика, которого впоследствии задерживает НАБУ за передачу квартир уже профильному преемнику Чернышева - министру Кубракову. Позже постановление на обыски у Чернышова становится на паузу не без содействия директора НАБУ Кривоноса. И в финале кто-то из НАБУ предупреждает Офис президента, что к Чернышеву могут быть вопросы".

Детали: В комментарии УП, Чернышов подтвердил встречу в апреле 2023 года в НАБУ и сообщил, что она касалась проверок кандидатов на должности в "Нафтогазе". Относительно встречи с Кривоносом он сказал, что "мог там с ним видеться".

Чернышов также отрицал, что знал о наличии дела в отношении него и отрицает, что в его окружении кто-то получил квартиру от Копыстыри.

Кроме того, он подтвердил, что Марчук был его охранником, но якобы работал в СБУ.

В то же время директор НАБУ Кривонос отрицает, что давал указание не проводить обыск у Чернышова и заявил, что не информировал его о наличии дела в отношении него.

Напомним: