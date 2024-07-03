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ГУР: Российский корабль "Серпухов" поджег матрос, сотрудничавший с легионом "Свобода России"

Александр ШумилинСреда, 3 июля 2024, 15:41
ГУР: Российский корабль Серпухов поджег матрос, сотрудничавший с легионом Свобода России
Фото: Легион "Свобода России"

В апреле пожар на российском ракетном корабле "Серпухов" совершил военный РФ, который с 2023 года начал сотрудничать с легионом "Свобода России".

Источник: брифинг представителей Главного управления разведки и легиона "Свобода России", Укринформ  

Детали: Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов рассказал, что спецоперация называлась "Рыбалка" и продолжалась она с 2023 года.

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Он заявил, что осуществить операцию помог бывший российский военнослужащий, матрос с позывным "Гога", который стал членом добровольческого легиона "Свобода России". Сейчас он находится в Украине.

Дословно легион "Свобода России": "Наконец-то можем поделиться деталями специальной операции на МРК "Серпухов", которую провели патриоты свободной России из состава Легиона "Свобода России" и доброволец с позывным "Гога".

"Гога" вышел на связь с "Легионом" в 2023 году, будучи действующим военнослужащим Балтийского флота с допуском к гостайне. Долгое время, с угрозой для собственной жизни он предоставлял Легиону важную информацию. После того, как пребывание на корабле и дальнейшая работа в интересах сил сопротивления стала угрожающей, были спланированы и проведены активные действия внутри корабля. В результате проведенной диверсии удалось изнутри разрушить помещение корабля и полностью уничтожить средства связи и автоматизации".

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Детали: Ракетный корабль "Серпухов" проекта 21631 "Буян-М" – это один из самых современных ракетных катеров в составе флота РФ, который был спущен на воду в 2015 году и способен запускать "калибры" и "ониксы".

Предыстория:

  • 8 апреля в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что 7 апреля в российском городе Балтийск произошел пожар на ракетном корабле "Серпухов".

Темы: Росcиявойна
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