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Ситуация возле Часового Яра остается критически тяжелой: в "Хортице" рассказали о тактике врага

Валентина РоманенкоСреда, 3 июля 2024, 18:45
Ситуация возле Часового Яра остается критически тяжелой: в Хортице рассказали о тактике врага
Часов Яр. фото УП

Обстановка в районе ответственности подразделений оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" остается критически тяжелой, бои с противником в Часовом Яру идут на границе канала "Северский Донец - Донбасс".

Источник: пресс-служба ОСУВ "Хортица"

Детали: Военные отмечают, что интенсивность вражеских обстрелов не снизилась, россияне продолжают атаковать силами бывших заключенных из подразделений "шторм-V", десантников и спецназовцев.

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За минувшие сутки было зафиксировано 257 минометных и артиллерийских обстрелов.

Дословно: "Тактика противника следующая: доставляет свою пехоту в район леса, где оккупанты спешиваются, рассредоточиваются и пытаются штурмовать позиции наших защитников.

Армия врага артиллерийскими обстрелами, сбросами с дронов-камикадзе, "Ланцетами" прикрывает проведение своих штурмовых действий.

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За прошедшие сутки на направлении был проведен 51 вражеский штурм, 9 из которых - на Часов Яр.

Воины 24 ОМБр им. короля Данила героически держат рубежи".

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Темы: Донецкая областьвойна
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