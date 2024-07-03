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Несколько киевских чиновников сбежали за границу с детьми-сиротами – Офис омбудсмана

Валентина РоманенкоСреда, 3 июля 2024, 21:59
Несколько киевских чиновников сбежали за границу с детьми-сиротами – Офис омбудсмана
Лубинец. фото Офиса осбудсмана

Офис омбудсмана разоблачил схему, как дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, стали прикрытием для близких родственников киевских чиновников, чтобы нелегально выехать за границу и избежать мобилизации.

Источник: омбудсман Дмитрий Лубинец в соцсетях

Прямая речь: "Работники Офиса омбудсмана случайно стали "расследователями". Ведь в результате мониторинговых визитов обнаружили, что должностные лица Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева отправили своих близких родственников сопровождать детей за границу".

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Детали: В марте 2022, когда продолжались активные боевые действия под Киевом, 68 воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева в сопровождении 20 человек эвакуировали в бывший молодежный лагерь города Вупперталь в Германии. Эти воспитанники - дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

В этом году во время мониторинговых визитов представители Офиса омбудсмена посещали учреждения за рубежом, где находятся украинские дети и наведались и в вышеупомянутый лагерь.

Однако их туда не допустили. Причина - на территории отсутствовали сопровождающие от Украины, а дети находятся исключительно под опекой немецкой стороны.

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По информации немецких сопровождающих, с начала эвакуации было 55 детей, однако в соответствии с приказом директора Центра в Германию эвакуировали 68. Возник вопрос - куда делись 13 детей? Мониторинговая группа так и не смогла проверить эти данные из-за непредоставления информации.

Следующие внеплановые визиты были осуществлены в Киеве в Службу по делам детей и семьи города Киева и Центр социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева. Цель - выяснить обстоятельства, ознакомиться с документами по эвакуации, пообщаться с руководством.

Но выяснилось, что руководство не владеет информацией о ситуации в учреждении. В Службе и Центре нет в наличии копий документов или каких-либо документов об условиях пребывания детей под опекой немецкой стороны.

Офису уполномоченного удалось узнать: среди сопровождающих лиц во время эвакуации в официальных приказах были люди, которые не имеют отношения к этой сфере, и только за день до этого стали работниками учреждений, а некоторые совсем никогда не были трудоустроены.

Среди этих людей - близкий родственник руководителя Службы по делам детей и семьи города Киева и близкий родственник руководителя Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева. Среди сопровождающих также значатся еще четыре человека, основания для выезда которых требуют дополнительного изучения.

Каждый из сопровождающих мужчин уволились с должностей после того, как оказались за пределами государства и ни один из них сейчас не работает в этих органах. Более того, они не вернулись в Украину.

Лубинец отмечает, что направил соответствующие письма в Офис генпрокурора, Нацпол, Минсоцполитики, Нацсоцсервисной службы, КГГА, где отметил все выявленные факты.

Прямая речь: "Ожидаю быстрого и беспристрастного расследования. После такого случая мы будем более тщательно проверять документы, связанные с заграничными командировками... Ведь складывается впечатление, что подобные случаи не единичны!".

Темы: уклонистыправа человекаВоенное положение
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