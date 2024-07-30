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Венгрия упростила условия въезда для россиян и белорусов – СМИ

Ирина БалачукВторник, 30 июля 2024, 07:40
Венгрия упростила условия въезда для россиян и белорусов – СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и правитель России Владимир Путин во время встречи в Москве в начале июля. Фото из Facebook Орбана

Венгрия упростила условия въезда для граждан России и Беларуси – после визита Виктора Орбана в Москву Будапешт включил граждан этих стран в программу так называемой "национальной карты", которую выдают на 2 года с возможностью продления для тех, кто хочет работать в Венгрии. 

Источник: немецкое издание RND и DW

Дословно RND: "Уже несколько дней россияне могут въезжать в ЕС через Венгрию без каких-либо проверок по безопасности и беспрепятственно передвигаться в другие страны ЕС. Это стало возможным благодаря регистрации в качестве гастарбайтеров в Венгрии, которую премьер-министр Виктор Орбан распространил на выходцев из России и Беларуси в июле. Сейчас существует большое беспокойство, что российские шпионы также могут попасть в ЕС или что Кремль может намеренно переправлять россиян в ЕС для совершения терактов".

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Детали: Издание называет действия Венгрии провокациями и подчеркивает, что они вызывают недовольство в ЕС, потому что несут угрозу безопасности.

Эксперт по вопросам внешней политики ЕС Сергей Лагодинский назвал действия Будапешта "неправильным подходом": разрешения на въезд для россиян и белорусов без проверки по безопасности дают в то время, когда российские власти делают все возможное, чтобы ослабить Европу с помощью гибридных атак.

Лагодинский выразил убеждение, что "было бы неправильно клеймить всех российских граждан как субмарин режима", но он добавил, что Орбан делает то, что он всегда делает: "Он подрывает европейскую миграционную систему и в то же время делает себя слугой Кремля".

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Весной венгерское правительство объявило, что ожидает около 65 000 работников. Они могут привезти с собой семьи и через 3 года подать заявление на получение постоянного вида на жительство.

Другие страны ЕС, такие как Финляндия, больше не разрешают россиянам въезжать в страну. Правительство в Хельсинки оправдывает это попытками России дестабилизировать границу и страны ЕС.

Темы: ВенгрияРосcияБеларусьЕС
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