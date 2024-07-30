США наложило санкции на китайские компании, которые помогают Ирану с дронами и ракетами

Министерство финансов США наложило санкции на пятерых физических и семерых юридических лиц из Ирана, Китая и Гонконга, которые участвовали в развитии ракетной и дроновой программы иранского Министерства обороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на американский Минфин

Детали: Люди и компании, попавшие под последние санкции США, участвовали в закупке акселерометров и гироскопов, которые используются для систем наведения, навигации и управления в программах баллистических ракет и беспилотников Ирана.

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Среди них упомянуты подставная китайская компания Beijing Shiny Nights Technology Development Company и иранская – Electro Optic Sairan Industries.

"Безрассудное распространение Ираном своих баллистических ракет и БПЛА угрожает дальнейшей нестабильностью и ставит под угрозу жизнь гражданского населения как в регионе, так и во всем мире", – прокомментировал заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Он подчеркнул, что США будут продолжать накладывать санкции на тех, "кто способствует Ирану в производстве смертоносного оружия".

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Обнародованные во вторник санкции являются последними в ряде решений Министерства финансов и Государственного департамента США, направленных на наказание причастных к развитию ракетной и дроновой программ Ирана.

Среди них были и шаги, которые имели целью предотвратить передачу иранских дронов России.