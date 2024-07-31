Глава МИД Германии попрыгала на батуте и сделала сальто

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая в прошлом занималась прыжками на батуте, показала, что до сих пор не потеряла своих навыков.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bild

Детали: Это произошло во время визита Бербок в протезную мастерскую компании Lente в Леверкузене.

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Министр обменялась идеями с техниками-ортопедами, часть из которых являются активными спортсменами на Паралимпийских играх, и также получила советы по прыжкам на батуте.

Затем мировой рекордсмен по прыжкам в длину Маркус Рем, который сейчас готовится к Паралимпиаде в Париже, провел показательное выступление, после чего министр сделала сальто.

Бербок выиграла бронзу на чемпионате Германии 1999 года в дисциплине двойной мини-трамп, после чего бросила прыжки на батуте. Однако в ее кабинете в Федеральном министерстве иностранных дел стоит мини-батут, которым она время от времени пользуется.

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Поскольку министр регулярно занимается бегом, она взяла с собой в Леверкузен пару лосин, которые и надела для выполнения сальто, а футболку ей подарили.

Напомним, предшественник Бербок на посту, Хайко Маас, занимался триатлоном.

А министр иностранных дел Латвии приняла участие в Рижском марафоне для сбора средств на дроны для Украины.