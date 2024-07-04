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Дроны-камикадзе ГУР атаковали Тамбовский пороховой завод в России – источники

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 июля 2024, 21:20
Дроны-камикадзе ГУР атаковали Тамбовский пороховой завод в России – источники
скриншот

В результате спецоперации украинской разведки утром 4 июля один из дронов-камикадзе поразил Тамбовский пороховой завод в городе Котовск Тамбовской области РФ.

Источник: собеседники "Украинской правды" в ГУР МОУ

Детали: Последствия попадания, степень поражения и информация о потерях противника пока уточняются.

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Официальные власти государства-террориста отрицают факт поражения порохового завода. Глава Тамбовской области Максим Егоров в частности отметил, что "оба БПЛА уничтожены. Жертв и разрушений нет. Ситуация под контролем".

Несмотря на это местные жители публикуют в сети видео, на которых четко видно попадание одного из дронов-камикадзе с последующей детонацией и возгоранием на территории объекта.

Что предшествовало: 19 января 2024 года беспилотники ГУР МОУ уже атаковали Тамбовский пороховой завод. Тогда один из дронов-камикадзе взорвался на площадке возле цеха смешивания порохов. Беспилотники атаковали завод и в ноябре 2023 года года.

По словам источника УП, Тамбовский пороховой завод - одно из крупнейших предприятий России, где производятся боеприпасы и порох для стрелкового оружия. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину завод увеличил производство на треть. Предприятие находится под санкциями с марта 2023 года.

Темы: беспилотникиГУРРосcиявойна
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