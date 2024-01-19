В ночь на 19 января дроны ГУР атаковали пороховой завод и нефтебазу в РФ – источник

скриншот пожара в Клинцах из российских пабликов

В ночь на 19 января Главное управление разведки МОУ устроило очередную спецоперацию на территории России с помощью украинских беспилотников.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод и нефтебазу в Клинцах Брянской области.

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По словам источника УП, последствия атаки по пороховому заводу уточняются, а вот в Клинцах есть "значительные повреждения военного объекта".

Прямая речь: "Путин сконцентрировал больше всего средств РЭБ и ПВО на украинских оккупированных территориях, военные объекты на территории РФ и дальше будут отрабатываться".

Обновлено: Позже губернатор Брянской области Богомаз заявил, что силы ПВО Минобороны России сбили два украинских беспилотника в Брянской области.

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Что предшествовало: Губернатор Брянской области сообщил, что в российском городе Клинцы пылает масштабный пожар на нефтебазе, якобы после сбития украинского беспилотника.

Также, по данным российских пабликов, БПЛА самолетного типа упал на площадку возле цеха порохового завода в Тамбове. Пострадавших и разрушений нет, но персонал все равно для безопасности эвакуировали, сообщили в РФ.

Справка: По данным СМИ РФ, Клинцовская нефтебаза принадлежит подконтрольному "Роснефти" "Брянскнефтепродукту". Она расположена в городе Клинцы, что в 50 км от границы с Украиной. Это одна из двух нефтебаз "Роснефти" в регионе. Вторая расположена в Фокинском районе Брянска.

Эту нефтебазу уже атаковали беспилотники в мае 2023 года.