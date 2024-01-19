Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ночь на 19 января дроны ГУР атаковали пороховой завод и нефтебазу в РФ – источник

Валентина РоманенкоПятница, 19 января 2024, 09:37
В ночь на 19 января дроны ГУР атаковали пороховой завод и нефтебазу в РФ – источник
скриншот пожара в Клинцах из российских пабликов

В ночь на 19 января Главное управление разведки МОУ устроило очередную спецоперацию на территории России с помощью украинских беспилотников.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод и нефтебазу в Клинцах Брянской области.

Реклама:

По словам источника УП, последствия атаки по пороховому заводу уточняются, а вот в Клинцах есть "значительные повреждения военного объекта".

Прямая речь: "Путин сконцентрировал больше всего средств РЭБ и ПВО на украинских оккупированных территориях, военные объекты на территории РФ и дальше будут отрабатываться".

Обновлено: Позже губернатор Брянской области Богомаз заявил, что силы ПВО Минобороны России сбили два украинских беспилотника в Брянской области.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Губернатор Брянской области сообщил, что в российском городе Клинцы пылает масштабный пожар на нефтебазе, якобы после сбития украинского беспилотника.

Также, по данным российских пабликов, БПЛА самолетного типа упал на площадку возле цеха порохового завода в Тамбове. Пострадавших и разрушений нет, но персонал все равно для безопасности эвакуировали, сообщили в РФ.

Справка: По данным СМИ РФ, Клинцовская нефтебаза принадлежит подконтрольному "Роснефти" "Брянскнефтепродукту". Она расположена в городе Клинцы, что в 50 км от границы с Украиной. Это одна из двух нефтебаз "Роснефти" в регионе. Вторая расположена в Фокинском районе Брянска.

Эту нефтебазу уже атаковали беспилотники в мае 2023 года.

Темы: беспилотникиРосcиявойнаГУР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время

фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"

обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы

Танкер, атакованный хуситами, перевозил российскую нефть

фотоВ аэропорту Мюнхена у украинца-пенсионера нашли 450 тысяч евро наличными

фотоЛукашенко снова прилетел к Путину

Все новости...
беспилотники
В российских Клинцах более 5 часов масштабно пылает нефтебаза после атаки беспилотника
В результате украинских ударов в оккупированном Севастополе затонул корвет класса "Тарантул" – аналитики
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
Последние новости
23:44
дополнено, фотоРоссияне атаковали промышленный объект на Полтавщине
23:28
Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время
22:58
фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"
22:16
The Telegraph: Переход на военную экономику может позволить РФ победить за несколько лет
22:01
В почти 20 городах Португалии потребовали решения проблем с жильем
21:28
фото"Шахеды" атаковали объект инфраструктуры в Запорожье
21:15
В Германии – снова многотысячные демонстрации против правого экстремизма
20:44
Буданов о катастрофе Ил-76: Ситуация непонятна, Россия не показывает трупы
20:38
РосСМИ нашла в Брюсселе агента ГРУ, помогающего поставлять РФ оборудование для оборонки
20:35
обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы
Все новости...
Реклама: