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Зеленский ожидает от саммита НАТО "хорошие вещи" для Украины

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 4 июля 2024, 21:47
Зеленский ожидает от саммита НАТО хорошие вещи для Украины
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последних подготовительных работах накануне саммита НАТО, который на следующей неделе пройдет в Вашингтоне и анонсировал "хорошие вещи" для Украины, в частности, по ПВО.

Источник: вечернее обращение Зеленского, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Саммит должен стать сильным, сильным для Украины и всех наших партнеров.  Состоится и заседание Совета Украина-НАТО. Работаем над деталями новых решений, новых документов, которые подпишем с партнерами. Должны быть хорошие вещи, в частности по ПВО".

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Детали: Президент сообщил, что провел в четверг длительное совещание по саммиту НАТО, который состоится с 9 по 12 июля в Вашингтоне.

Зеленский также сообщил, что "подготовлено новое соглашение по безопасности для Украины".

"Сильное соглашение, которое действительно поддержит всю нашу архитектуру соглашений по безопасности. И это то, что будет гарантировать нашу безопасность до вступления Украины в НАТО. Решение, которое необратимо", – заявил президент.

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Предыстория:

  • Недавно СМИ сообщили, что на юбилейном 75-м саммите НАТО в Вашингтоне объявят о создании новой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, которая будет называться "Помощь НАТО по безопасности и тренировки для Украины" (NSATU).
  • Кроме того, обсуждается создание должности спецпредставителя в Киеве для контроля за международной координацией поставок оружия и учений для украинских Вооруженных сил под эгидой НАТО.
  • Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что надеется на закрепление в решении Вашингтонского саммита НАТО формулировки о необратимости евроатлантического курса Украины.

Темы: ЗеленскийНАТОПВО
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