Зеленский ожидает от саммита НАТО "хорошие вещи" для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последних подготовительных работах накануне саммита НАТО, который на следующей неделе пройдет в Вашингтоне и анонсировал "хорошие вещи" для Украины, в частности, по ПВО.

Источник: вечернее обращение Зеленского, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Саммит должен стать сильным, сильным для Украины и всех наших партнеров. Состоится и заседание Совета Украина-НАТО. Работаем над деталями новых решений, новых документов, которые подпишем с партнерами. Должны быть хорошие вещи, в частности по ПВО".

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Детали: Президент сообщил, что провел в четверг длительное совещание по саммиту НАТО, который состоится с 9 по 12 июля в Вашингтоне.

Зеленский также сообщил, что "подготовлено новое соглашение по безопасности для Украины".

"Сильное соглашение, которое действительно поддержит всю нашу архитектуру соглашений по безопасности. И это то, что будет гарантировать нашу безопасность до вступления Украины в НАТО. Решение, которое необратимо", – заявил президент.

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