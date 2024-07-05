Оккупанты всю ночь атаковали Украину беспилотниками
Воздушные силы ВСУ после 22:30 в четверг сообщили, что фиксируется движение ударных российских беспилотников через Сумскую область в направлении Черниговщины.
Источник: сообщение Воздушных сил ВСУ
Детали: Также Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией РФ на Харьковщине.
В Черниговской, Сумской и Харьковской области после 22:00 объявили воздушную тревогу.
Обновлено: В 00:12 5 июля Воздушные силы сообщили о движении вражеских БпЛА в Украине.
Дословно: "Продолжается атака ударных БпЛА:
1. Группа через Черниговскую область – в западном направлении!
2. Группа через Полтавскую область – курсом на Черкасскую/Киевскую область!
3. Через Херсонщину – курсом на Николаевскую/Днепропетровскую область!"
00:46: "Атака ударных БПЛА:
С северо-востока:
- Через Черниговщину курсом на Киевскую область (направление Припяти)!
- С севера Киевщины курсом на Житомирскую область!
- Через Черкасскую область курсом на Киевскую область (направление Белой Церкви)!
С юга:
- Через Херсонщину в направлении Николаевской/ Днепропетровской областей!
- Через Днепропетровскую область в восточном/северо-восточном направлении!
- через Николаевскую область в западном направлении!"
01:02: "+ Новая группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области!"
2:31: "Движение вражеских беспилотников:
1. С Николаевщины курсом на Одесскую область!
2. Одесская область: в направлении юга региона!
3. Из акватории Черного моря в направлении Одесской области!
4. Новая группа через Сумскую область!"
4:15: "Беспилотники на севере Киевщины! Курсом на Житомирскую область!
+ новый БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области!"
Обновлено: В 5:15 Воздушные силы объявили отбой угрозы вражеских БпЛА.