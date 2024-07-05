Оккупанты всю ночь атаковали Украину беспилотниками

Воздушные силы ВСУ после 22:30 в четверг сообщили, что фиксируется движение ударных российских беспилотников через Сумскую область в направлении Черниговщины.

Источник: сообщение Воздушных сил ВСУ

Детали: Также Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией РФ на Харьковщине.

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В Черниговской, Сумской и Харьковской области после 22:00 объявили воздушную тревогу.

Обновлено: В 00:12 5 июля Воздушные силы сообщили о движении вражеских БпЛА в Украине.

Дословно: "Продолжается атака ударных БпЛА:

ВИДЕО ДНЯ

1. Группа через Черниговскую область – в западном направлении!

2. Группа через Полтавскую область – курсом на Черкасскую/Киевскую область!

3. Через Херсонщину – курсом на Николаевскую/Днепропетровскую область!"

00:46: "Атака ударных БПЛА:

С северо-востока:

Через Черниговщину курсом на Киевскую область (направление Припяти)! С севера Киевщины курсом на Житомирскую область! Через Черкасскую область курсом на Киевскую область (направление Белой Церкви)!

С юга:

Через Херсонщину в направлении Николаевской/ Днепропетровской областей! Через Днепропетровскую область в восточном/северо-восточном направлении! через Николаевскую область в западном направлении!"

01:02: "+ Новая группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области!"

2:31: "Движение вражеских беспилотников:

1. С Николаевщины курсом на Одесскую область!

2. Одесская область: в направлении юга региона!

3. Из акватории Черного моря в направлении Одесской области!

4. Новая группа через Сумскую область!"

4:15: "Беспилотники на севере Киевщины! Курсом на Житомирскую область!

+ новый БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области!"

Обновлено: В 5:15 Воздушные силы объявили отбой угрозы вражеских БпЛА.