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Власти РФ жалуются на атаки дронов и пожары в регионах

Ольга ГлущенкоПятница, 5 июля 2024, 04:26
Власти РФ жалуются на атаки дронов и пожары в регионах
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Губернаторы Краснодарского края и Ростовской области РФ заявили об атаке дронов, пожаре и пострадавших.

Источник: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев

Детали: По словам Кондратьева, в Приморско-Ахтарске российская ПВО якобы сбила несколько беспилотников.

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Он также заявил, что в результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Кроме этого, нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города.

Голубев отметил, что в небе над Ростовской областью силами ПВО якобы были сбиты 10 БпЛА.

Прямая речь Голубева: "По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе".

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Детали: Российский паблик Astra опубликовал якобы момент атаки БПЛА на Ростов-на-Дону.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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