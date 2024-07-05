"Решалово" на таможне: пасынку директора института судэкспертиз объявили подозрение − СМИ

4 июля детективы НАБУ сообщили пасынку главного судебного эксперта Александра Рувина Назару Шептицкому о подозрении в уголовном производстве относительно торговли руководящими должностями в структуре Гостаможслужбы.

Источник: Bihus.Info со ссылкой на текст подозрения, который оказался в распоряжении редакции

Дословно проект: "Подозрение Шептицкому сообщено за законченное покушение на подстрекательство к взяточничеству (статьи 15, 27 и 369 УК). По данным следствия, летом 2023 года Шептицкий решил поставить подконтрольных людей на высокие должности на таможне путем подкупа и.о. главы Гостаможслужбы. Для коммуникации с последним Шептицкий привлек посредника − им стал Руслан Черкасский, в то время уже бывший заместитель главы таможни (уволен в начале 2023 года, в частности на фоне многочисленных коррупционных скандалов)".

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Детали: Черкасский должен был передать главе таможни предложение взятки за должности в западных областях. Сообщается, что, например, должность руководителя Львовской таможни оценили в $1 миллион.

По данным детективов, "финансировать" эти назначения и подбирать список подходящих кандидатур Шептицкий планировал вместе с сообщником Олегом Гаталяком.

Гаталяк также должен был контролировать и распределять взятки на будущем подконтрольном подразделении таможни. Например, с Волынской таможни в случае успеха "партнеры" планировали получать около 2 миллионов долларов ежемесячно, из которых 50% оставлять себе.

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По данным НАБУ, Шептицкий встречался с Черкасским для обсуждения плана, во время этих встреч он звонил Гаталяку.

"В ходе этих разговоров звучали не только "расценки" за должности на различных подразделениях таможни, но и схема поэтапной оплаты. Так, "за Волынь" было предложено полмиллиона долларов, а "за Черновцы" − 200 тысяч. Однако, судя по содержанию разговоров, это был "первый платеж" за само назначение на должность, а в дальнейшем планировалась регулярная доплата − доля от ежемесячных незаконных доходов", − пишет Bihus.Info.

Также сообщается, что в списке "подходящих" кандидатур, который Черкасский должен был передать на выбор главе Гостаможслужбы, Шептицкий лично отметил кандидатуру главы Харьковской таможни Юрия Герасимова.

Bihus.Info акцентирует, что в январе 2024 года Герасимова действительно назначили руководителем Черновицкой таможни.

Для справки: Шептицкий − пасынок главы крупнейшего и самого влиятельного судебно-экспертного института в стране КНИИСЭ Александра Рувина. Оба были героями расследования Bihus.Info в 2021 году, во время которого журналисты рассказали о сомнительном происхождении состояния семьи Рувина на фоне скандальных и противоречивых экспертиз.