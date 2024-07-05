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Байден попросил не планировать мероприятий после 20.00, потому что ему нужно больше спать – СМИ

Алена МазуренкоПятница, 5 июля 2024, 09:05
Байден попросил не планировать мероприятий после 20.00, потому что ему нужно больше спать – СМИ
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО - GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден после неудачных для демократов дебатов сказал, ему нужно больше спать, и что он поручил своим сотрудникам не планировать мероприятий для него после 20:00.

Источник: Washington Post

Дословно: "Президент Байден сказал губернаторам-демократам во время частной встречи в Белом доме в среду вечером, что ему нужно больше спать, и что он поручил своим сотрудникам избегать планирования мероприятий для него после 20:00.

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По словам людей, знакомых с его комментариями, что свидетельствует о том, что Байден теперь считает, что он должен внести изменения, чтобы улучшить свои публичные выступления".

Детали: Замечание Байдена во время встречи прозвучало после того, как губернатор Джош Грин (Гавайи), врач с многолетним стажем, работавший в отделениях неотложной помощи, спросил о его физическом состоянии.

Встреча была часовой дискуссией с губернаторами, во время которой Байден пытался заверить их в своей политической позиции, физическом самочувствии и пути к переизбранию.

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Байден ответил, что после президентских дебатов на прошлой неделе он прошел медицинское обследование и остается в добром здравии.

"Это просто мой мозг", - сказал он, по словам людей, информированных о встрече, и сотрудники штаба поспешили расценить это как шутку.

"Он явно шутил, а потом сказал: "Шутки шутками", - сказала Джен О'Мэлли Диллон, глава предвыборного штаба Байдена.

Кампания Байдена в последние дни пыталась восстановить свои позиции, и встреча с губернаторами в Белом доме в среду вечером была задумана как шаг к укреплению поддержки.

Тройка губернаторов вышла с этой встречи, чтобы пообщаться с журналистами и заверить их в своей поддержке Байдена, тогда как другие выступили с заявлениями и сообщениями в социальных сетях.

По словам участников встречи, она была в основном оптимистичной, но были и признаки турбулентности, продолжавшейся после дебатов.

Комментарий Байдена о том, что ему нужно больше спать, стал одним из нескольких объяснений его выступления на дебатах, во время которого он путался, а иногда не мог закончить предложение.

Он объяснил свое поведение тем, что был болен, страдал от смены часовых поясов, его голова была забита цифрами и он не слушал своих подчиненных.

Кампания Байдена предполагает, что избегание мероприятий после 20:00 не означает значительного ограничения.

"Президент Буш ложился спать в 9, а президент Обама готовил ужин в 18:30. Нормальные президенты придерживаются баланса, так же как и Джо Байден. Вряд ли он такой же строгий, как Дональд Трамп, который проводит половину дня, разглагольствуя на канале Truth Social о планах, которые могут вызвать рецессию, а другую половину - играя в гольф", - сказал в своем заявлении Кевин Муньос, представитель избирательной кампании.

Предыстория:

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Темы: БайденСШАвиборы
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