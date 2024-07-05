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В Раде оценили, можно ли увольнять Шмыгаля во время военного положения

Алена МазуренкоПятница, 5 июля 2024, 11:15
В Раде оценили, можно ли увольнять Шмыгаля во время военного положения
ДЕНИС ШМЫГАЛЬ. ФОТО КМУ

Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что по закону полный состав Кабмина автоматически уходит в отставку в случае увольнения премьера, но это невозможно сделать во время военного положения, потому что это противоречит закону Украины.

Источник: Вениславский в эфире "Радио Свобода", нардеп Ярослав Железняк

Детали: Вениславский отметил, что отставка премьер-министра автоматически приведет к отставке всего Кабмина. Поскольку прекращение полномочий правительства в условиях военного положения невозможно, то и отставка главы правительства Дениса Шмыгаля тоже невозможна.

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Прямая речь Вениславского: "Юридических механизмов реализации такого гипотетического сценария, я на данный момент не вижу, без внесения изменений в законодательство Украины".

Детали: При этом Вениславский отметил, что отставка того или иного министра по представлению премьер-министра может быть рассмотрена.

В то же время, Железняк заявил, что несмотря на закон в Украине уже происходила смена главы НБУ и омбудсмена во время военного положения.

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Также он привел примеры того, что даже после отставки премьера, Кабмин будет действовать: "Это было, например, когда уволили Азарова, но Арбузов был и.о.). Это 115 статья Конституции".

Железняк призвал не обращать внимание на заявление о невозможности смены КМУ: "Ничего общего с реальностью оно не имеет".

Справка: В статье 10 закона Украины "О правовом режиме военного положения" говорится о недопустимости прекращения полномочий органов госвласти в условиях военного положения. В частности, в период действия военного положения не могут быть прекращены полномочия президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров, Национального банка, уполномоченного Верховной Рады по правам человека, судов, органов прокуратуры, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, разведывательных органов и органов, подразделения которых осуществляют контрразведывательную деятельность.

Напомним: 

  • Собеседники УП в окружении президента Владимира Зеленского рассказали, что он "устал" от премьер-министра Дениса Шмыгаля и вероятно планирует уволить его.

Темы: Верховная РадаШмыгальувольнениеКабинет министров
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