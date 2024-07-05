В Раде оценили, можно ли увольнять Шмыгаля во время военного положения

Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что по закону полный состав Кабмина автоматически уходит в отставку в случае увольнения премьера, но это невозможно сделать во время военного положения, потому что это противоречит закону Украины.

Источник: Вениславский в эфире "Радио Свобода", нардеп Ярослав Железняк

Детали: Вениславский отметил, что отставка премьер-министра автоматически приведет к отставке всего Кабмина. Поскольку прекращение полномочий правительства в условиях военного положения невозможно, то и отставка главы правительства Дениса Шмыгаля тоже невозможна.

Реклама:

Прямая речь Вениславского: "Юридических механизмов реализации такого гипотетического сценария, я на данный момент не вижу, без внесения изменений в законодательство Украины".

Детали: При этом Вениславский отметил, что отставка того или иного министра по представлению премьер-министра может быть рассмотрена.

В то же время, Железняк заявил, что несмотря на закон в Украине уже происходила смена главы НБУ и омбудсмена во время военного положения.

ВИДЕО ДНЯ

Также он привел примеры того, что даже после отставки премьера, Кабмин будет действовать: "Это было, например, когда уволили Азарова, но Арбузов был и.о.). Это 115 статья Конституции".

Железняк призвал не обращать внимание на заявление о невозможности смены КМУ: "Ничего общего с реальностью оно не имеет".

Справка: В статье 10 закона Украины "О правовом режиме военного положения" говорится о недопустимости прекращения полномочий органов госвласти в условиях военного положения. В частности, в период действия военного положения не могут быть прекращены полномочия президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров, Национального банка, уполномоченного Верховной Рады по правам человека, судов, органов прокуратуры, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, разведывательных органов и органов, подразделения которых осуществляют контрразведывательную деятельность.

Напомним: