Вениславский объяснил, почему подаст на Безуглую заявление в ГБР

Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности нардеп Федор Вениславский подаст на свою коллегу по комитету Марьяну Безуглую заявление в Государственное бюро расследований, поскольку, по его мнению, она разгласила информацию с закрытого заседания комитета.

Источник: Вениславский в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я как юрист точно не могу спокойно наблюдать за тем, что одна из моих коллег грубо нарушает требования закона о статусе народного депутата, о комитетах Верховной Рады.

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В ее действиях, на мой взгляд, содержатся признаки преступления, предусмотренного отдельными статьями Уголовного кодекса Украины.

Бесспорно, я буду обращаться в правоохранительные органы. Могу сказать, в связи с чем - в своей деятельности моя коллега, на мой взгляд, раскрыла ту информацию, которая была донесена членам комитета на закрытом заседании".

Детали: Вениславский добавил, что оценку действий нардепа Безуглой должны дать правоохранительные органы.

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Что предшествовало: Еще в феврале 2023 года нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский предлагал отозвать народного депутата Марьяну Безуглую из состава оборонного парламентского комитета.

Безуглая, которая ранее отличилась резкой критикой предыдущего главнокомандующего Валерия Залужного, сейчас выступает с обвинениями в адрес главкома Александра Сырского и другого военного командования.

На своей странице в Facebook недавно она резко высказалась относительно командующего Воздушных сил Николая Олещука. В своем посте она вспомнила заседание оборонного комитета, на котором обсуждалась передача Украине истребителей F-16. Безуглая отметила, что "передача таких самолетов Украине ничего кардинально не изменит".