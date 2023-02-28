В Раде предлагают исключить Безуглую из состава комитета нацбезопасности

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский предлагает отозвать народного депутата Марьяну Безуглую из состава этого парламентского комитета.

Источник: проект постановления №9068, зарегистрированный 28 февраля, Безуглая у Facebook

Детали: Как свидетельствует пояснительная записка к документу, в качестве обоснования принятия такого решения Вениславский приводит "ненадлежащее исполнение Безуглой своих обязанностей как заместителя председателя профильного комитета".

По его словам, на заседании комитета 16 февраля 2023 года, во время рассмотрения во втором чтении проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам национальной безопасности и обороны (рег. № 4210) Безуглая предоставила коллегам заведомо недостоверную информацию о предварительном согласовании ею лично редакции подготовленного ко второму чтению текста законопроекта с Главным управлением разведки Министерства обороны.

Об этом свидетельствует аудиозапись заседания комитета. При этом никаких документов в подтверждение этой информации Безуглой членам комитета предоставлено не было, отмечается в обосновании.

В то же время, как свидетельствует письмо начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова от 22.02.2023 года на имя председателя комитета Александра Завитневича, проект закона № 4210 Главным управлением разведки Министерства обороны Украины не поддерживается.

Таким образом, по словам Вениславского, Безуглая сознательно ввела в заблуждение народных депутатов - членов комитета путем предоставления коллегам заведомо недостоверной информации, что само по себе содержит признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 351 Уголовного Кодекса Украины.

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Отмечается, что предоставление народным депутатам - членам комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заведомо недостоверной информации с целью побуждения их к принятию или не принятию решений по вопросам, которые рассматриваются комитетом, представляет непосредственную угрозу национальной безопасности Украины, особенно в условиях военного положения.

Чтобы устранить эти угрозы предлагается отозвать Безуглую из персонального состава комитета.

Сама Безуглая признается, что эта инициатива стала для нее неожиданностью. В Facebook она предполагает, что это может быть связано с ее борьбой против нахождения Сергея Левочкина в этом комитете.

Прямая речь: "Относительно проекта постановления Ф.Вениславского на исключение меня из комитета. Не могу подробно прокомментировать, потому что для самой неожиданность. За несколько дней он прислал мне проект в личные, как угрозу.

Возможно, это связано с моей борьбой против нахождения С.Левочкина в комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Считаю, представители экс-ОПЗЖ не должны быть в таком комитете и вообще в украинском парламенте.

Постановление Ф.Вениславского "зеркальное" относительно зарегистрированного мной по С.Левочкину?".

Напомним: "Украинская правда" говорила с Марьяной Безуглой - "слугой народа" и заместителем парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в начале февраля. Это интервью смотрите здесь.