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В Раде предлагают исключить Безуглую из состава комитета нацбезопасности

Валентина РоманенкоВторник, 28 февраля 2023, 15:07
В Раде предлагают исключить Безуглую из состава комитета нацбезопасности
Марьяна Безуглая. фото из ее Facebook

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский предлагает отозвать народного депутата Марьяну Безуглую из состава этого парламентского комитета.

Источник: проект постановления №9068, зарегистрированный 28 февраля, Безуглая у Facebook

Детали: Как свидетельствует пояснительная записка к документу, в качестве обоснования принятия такого решения Вениславский приводит "ненадлежащее исполнение Безуглой своих обязанностей как заместителя председателя профильного комитета".

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По его словам, на заседании комитета 16 февраля 2023 года, во время рассмотрения во втором чтении проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам национальной безопасности и обороны (рег. № 4210) Безуглая предоставила коллегам заведомо недостоверную информацию о предварительном согласовании ею лично редакции подготовленного ко второму чтению текста законопроекта с Главным управлением разведки Министерства обороны.

Об этом свидетельствует аудиозапись заседания комитета. При этом никаких документов в подтверждение этой информации Безуглой членам комитета предоставлено не было, отмечается в обосновании.

В то же время, как свидетельствует письмо начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова от 22.02.2023 года на имя председателя комитета Александра Завитневича, проект закона № 4210 Главным управлением разведки Министерства обороны Украины не поддерживается.

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Таким образом, по словам Вениславского, Безуглая сознательно ввела в заблуждение народных депутатов - членов комитета путем предоставления коллегам заведомо недостоверной информации, что само по себе содержит признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 351 Уголовного Кодекса Украины.

Отмечается, что предоставление народным депутатам - членам комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заведомо недостоверной информации с целью побуждения их к принятию или не принятию решений по вопросам, которые рассматриваются комитетом, представляет непосредственную угрозу национальной безопасности Украины, особенно в условиях военного положения.

Чтобы устранить эти угрозы предлагается отозвать Безуглую из персонального состава комитета.

Сама Безуглая признается, что эта инициатива стала для нее неожиданностью. В Facebook она предполагает, что это может быть связано с ее борьбой против нахождения Сергея Левочкина в этом комитете.

Прямая речь: "Относительно проекта постановления Ф.Вениславского на исключение меня из комитета. Не могу подробно прокомментировать, потому что для самой неожиданность. За несколько дней он прислал мне проект в личные, как угрозу.

Возможно, это связано с моей борьбой против нахождения С.Левочкина в комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Считаю, представители экс-ОПЗЖ не должны быть в таком комитете и вообще в украинском парламенте.

Постановление Ф.Вениславского "зеркальное" относительно зарегистрированного мной по С.Левочкину?".

Напомним: "Украинская правда" говорила с Марьяной Безуглой - "слугой народа" и заместителем парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в начале февраля. Это интервью смотрите здесь.

Темы: Верховная РадаСлуга народа
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