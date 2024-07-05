Наступление РФ на Нью-Йорк: 206 батальон ТРО заявляет об отсутствии поддержки со стороны 41 бригады

Бойцы 206-го батальона 241-й бригады ТРО (Киев), которые с конца июня прикомандированы к 41-й отдельной механизированной бригаде на Торецком направлении, заявляют об отсутствии должной поддержки от этой бригады. Сама 41-я бригада пока никак не прокомментировала озвученные претензии.

Источники: один из взводных 206-го батальона в комментарии УП (на условиях анонимности), заявления замкомбата 206-го батальона Романа Кулика в соцсети X, публикация украинского OSINT-проекта DeepState

Прямая речь взводного: "Наша претензия в том, что нет поддержки. Мы легкая пехота, ТРО, у нас из вооружения - автоматы и несколько минометов. Нам такие задачи нарезают... что может и Третья штурмовая со своими молодыми ребятами и вооружением такого не сделает. Например, приходила БР-ка (боевое распоряжение - УП) - отправить 10 человек в тыл врага и перерезать им логистику.

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У меня во взводе за год пополнение - два человека, которых дали неделю назад. Один человек - 1977 года рождения, другой - 1968, с болячками, и то их потом забрали.

Мы всегда приданный батальон к какой-то бригаде. ТРО используют как "затычки". Если это нормальная бригада, она смотрит, сколько у нас есть людей, и с учетом этого "нарезает" задачи. Например, у нас так (нормально - УП) было с 54-й на Соледарском направлении".

Прямая речь Кулика: "Нарезаются фантастические задачи, которые рассчитаны или на космодесантников, или на как минимум запакованные 20-летними спортиками и техникой свежие подразделения. То, что эти люди, вйобаные физически и психологически годами большой войны, то, что средств и боеприпасов для поддержки пехоты тотально не хватает - тупо игнорируется".

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Детали: По словам взводного 206-го бата, который говорил с УП, именно нехватка людей в 206-м батальоне и адекватных указаний со стороны 41-й бригады привела к потере южной части поселка Нью-Йорк. Именно 206-й батальон там держал оборону. За последние дни российской армии удалось продвинуться со стороны оккупированной Новоселовки вглубь Нью-Йорка более чем на три километра.

Также, по словам взводного, на направлении Нью-Йорка, куда они зашли, не было подготовленных позиций. Несмотря на то, что там линия боевого столкновения держалась на уровне АТО-ООС.

УП обратилась с просьбой подтвердить или опровергнуть озвученную информацию к пресс-офицеру 41-й бригады, однако ответа не получила.

Предыстория: Россияне начали наступать на Торецком направлении, в частности в направлении самого города Торецк и поселка Нью-Йорк, во второй половине июня 2024-го. До этого за время полномасштабного вторжения на этом участке фронта не было ни одного продвижения.

По данным УП, это наступление стало возможным по двум причинам. Во-первых, украинская разведка не заметила накопления сил и средств россиян со стороны оккупированной Горловки. Во-вторых, оккупанты удалось воспользовались проведением ротации украинских подразделений: 24-я бригада ушла из Торецка на Часов Яр, 41-я - из Часового Яра на Торецк.

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Справочно: 206-й батальон 241-й бригады ТРО до перемещения на Торецкое направление 4 недели находился на отводе в Чернобыльской зоне, а до того стоял в обороне в селе Победа на Марьинском направлении и в селе Роздоловка на Соледарском направлении.