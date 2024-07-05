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Оккупанты в Крыму забрали дом у Джамалы

Александр ШумилинПятница, 5 июля 2024, 21:44
Оккупанты в Крыму забрали дом у Джамалы
Фото: КРЫМСКОТАТАРСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Российские оккупанты в Крыму забрали дом победительницы "Евровидения" 2016 года украинской певицы Сусаны Джамаладиновой (Джамалы).

Источник: Джамала в комментарии УП

Детали: О том, что оккупанты забрали дом, певица написала в своем "Instagram". "Просто в этот момент они забирают то, чем жили мои родители. Над чем так тяжело работали и собственными руками, кровью и потом строили. Они забрали даже не у меня, а у моих родителей", - написала она.

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В комментарии УП Джамала уточнила, что в доме никто не проживал и за ним ухаживали соседи, у которых 5 июля представители оккупационной власти забрали ключи.

Прямая речь: "Сначала нашли бумажку (о конфискации - ред.). Недели две назад пришли "журналисты" и стали снимать дом. Потом позавчера пришел кто-то и сказал, что будем все оформлять. Потом пришли и забрали ключи у соседей. Им даже не надо было ничего взламывать.

А сегодня они пришли и описывали имущество. Сегодня можно сказать забрали дом".  

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Предыстория:

  • 12 июня российские оккупационные власти сообщили, что в Крыму сообщили о новой так называемой национализации имущества, в частности дома активы экс-премьера Арсения Яценюка и победительницы "Евровидения" 2016 года певицы Сусаны Джамаладиновой, а также активы "Киевгорстроя".

Темы: Крымнедвижимостьоккупация
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