Оккупанты в Крыму забрали дом у Джамалы
Российские оккупанты в Крыму забрали дом победительницы "Евровидения" 2016 года украинской певицы Сусаны Джамаладиновой (Джамалы).
Источник: Джамала в комментарии УП
Детали: О том, что оккупанты забрали дом, певица написала в своем "Instagram". "Просто в этот момент они забирают то, чем жили мои родители. Над чем так тяжело работали и собственными руками, кровью и потом строили. Они забрали даже не у меня, а у моих родителей", - написала она.
В комментарии УП Джамала уточнила, что в доме никто не проживал и за ним ухаживали соседи, у которых 5 июля представители оккупационной власти забрали ключи.
Прямая речь: "Сначала нашли бумажку (о конфискации - ред.). Недели две назад пришли "журналисты" и стали снимать дом. Потом позавчера пришел кто-то и сказал, что будем все оформлять. Потом пришли и забрали ключи у соседей. Им даже не надо было ничего взламывать.
А сегодня они пришли и описывали имущество. Сегодня можно сказать забрали дом".
Предыстория:
- 12 июня российские оккупационные власти сообщили, что в Крыму сообщили о новой так называемой национализации имущества, в частности дома активы экс-премьера Арсения Яценюка и победительницы "Евровидения" 2016 года певицы Сусаны Джамаладиновой, а также активы "Киевгорстроя".