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Жениха лакшери-свадьбы с экс-сотрудницей ГБР поймали на чердаке во Львове - источник

Валентина РоманенкоСуббота, 6 июля 2024, 00:17
Жениха лакшери-свадьбы с экс-сотрудницей ГБР поймали на чердаке во Львове - источник
фото источника УП

Документируя получение неправомерной выгоды за помощь в уклонении от мобилизации, во Львове правоохранители задержали объявленного в розыск скандального экс-прокурора Ростислава Ильницкого.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, прокуратура и СБУ задокументировали факт вымогательства и получения адвокатом Богданой М. (которая является тещей Ильницкого) неправомерной выгоды в размере 3500 долларов США за влияние на принятие решения должностными лицами ряда ТЦК и СП Львовской области по обновлению военно-учетных данных и получения QR-кода двумя военнообязанными, а также предоставление одному из них отсрочки от призыва по мобилизации.

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5 июля адвоката задержали после получения денежных средств в сумме 3500 долларов США.

Во время обыска на чердаке дома задержанной правоохранители обнаружили и задержали разыскиваемое лицо, а именно - Ильницкого Ростислава Васильевича.

Источник УП добавил, что сейчас проводятся неотложные следственные (розыскные) и процессуальные действия, устанавливаются другие возможные соучастники преступления, по результатам проведения которых будет решен вопрос о сообщение о подозрении.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 7-8 октября 2023 года бывший прокурор Ростислав Ильницкий отгулял двухдневную роскошную свадьбу с экс-сотрудницей львовского ГБР Роксоланой Москвой в пятизвездочном комплексе Emily Resort, что вблизи Львова.
  • Невеста сама выложила видео с первого дня своей не по времени помпезной свадьбы. После того, как видео попало в СМИ, Роксолана закрыла свои аккаунты в соцсетях.
  • В Государственном бюро расследований прокомментировали, что не несут ответственность за поступки бывших сотрудников и посоветовали украинцам тщательно проверять все факты.
  • Ильницкого объявили в розыск.

Темы: скандалГБРпрокуратура
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