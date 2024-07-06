ISW: Путин видит "окончательное" завершение войны в уничтожении украинской государственности
Заявления правителя России Владимира Путина об окончании войны свидетельствуют о том, что он не хочет соглашаться ни на что другое, кроме уничтожения украинской государственности и идентичности.
Источник: ISW
Детали: Аналитики отмечают, что Путин использовал встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля для того, чтобы выступить против прекращения огня путем переговоров и выразил свою приверженность "окончательному" завершению войны, что позволит достичь его цели - уничтожение украинской государственности.
5 июля на пресс-конференции с Орбаном Путин откровенно отверг любое прекращение огня путем переговоров.
Лидер Кремля заявил, что соглашение между Россией и Украиной не должно привести к временному прекращению огня, поскольку это позволило бы Украине перегруппироваться и перевооружиться, и что Россия выступает за "полное" и "окончательное" прекращение конфликта (войны РФ в Украине - ред.).
Однако, указывают аналитики, как постоянно демонстрируют его заявления и требования, Путин не желает соглашаться ни на что другое, кроме уничтожения украинской государственности и идентичности.
Путин требует как сдачи значительной части территории и населения Украины под российскую оккупацию, так и военной капитуляции Украины до начала любых переговоров о конечном результате войны.
Эксперты напоминают, что Путин уже давно призывает к "демилитаризации" Украины - требования, чтобы Украина отказалась от своей способности сопротивляться российской агрессии, чтобы российский правитель мог беспрепятственно навязывать свою волю Украине.
В отчете отмечают: Путин почти наверняка использует капитуляцию Украины для достижения своей другой цели - свержения украинской власти и замены ее политической системой, которая ему нравится.
Военные аналитики убеждены, что украинские контрнаступательные операции по освобождению оперативно важных территорий остаются самым эффективным способом подорвать доверие Путина к желаемому конечному результату его агрессивной войны против Украины.
По их мнению, уверенность Путина в способности России склонить Украину к капитуляции или выиграть затяжную войну на истощение основывается на оценке, что Украина не сможет провести операционно значимые контрнаступательные операции.
Вместе с тем, подчеркивают эксперты, Запад должен поспешить предоставить Украине поддержку, необходимую для проведения контрнаступательных операций, чтобы разрушить расчеты Путина и избежать затягивания войны больше, чем это необходимо для обеспечения мира, приемлемого для Украины и ее партнеров.
Ключевые выводы ISW за 5 июля:
- Путин использовал встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля для того, чтобы выступить против прекращения огня путем переговоров и выразил свою приверженность "окончательному" завершению войны, что позволит достичь его цели - уничтожения украинской государственности.
- Лидер Кремля требует как сдачи значительной части территории и населения Украины под российскую оккупацию, так и военной капитуляции Украины перед любыми переговорами о конечном результате войны.
- Украинские контрнаступательные операции, освобождающие оперативно важную территорию, остаются самым эффективным способом подорвать веру Путина в желаемый конечный результат его агрессивной войны против Украины.
- Отказ Путина от любого соглашения о прекращении огня противоречит предыдущим попыткам Кремля возложить бремя переговоров на Запад и Украину.
- Путин пытался представить Орбана как представителя ЕС, который может говорить от имени ЕС - утверждение, которое официальные лица ЕС однозначно отрицали.
- Недавние опросы в России свидетельствуют о том, что информационные операции Кремля влияют на внутреннюю поддержку войны в Украине.
- Эти российские опросы показывают, что россияне, которые критикуют ведение войны в Украине, все еще поддерживают войну из-за патриотизма и бесправия.
- Многие из российских "не противников" войны высказывают критику, которая совпадает с критикой российских ультранационалистических так называемых военных блогеров, но им не хватает пристального внимания ультранационалистов к войне и желания политических изменений в поддержку российских военных целей.
- Украинские войска провели успешные удары с беспилотников и ракет по целям в Тамбовской, Ростовской областях и Краснодарском крае 4 и 5 июля.
- Российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Волчанска, Торецка и Донецка.
- Представители МО России продолжают утверждать, что оказывают надлежащую медицинскую помощь и другую поддержку российским солдатам, воевавшим в Украине, несмотря на постоянную критику того, что российское военное командование отправляет раненых солдат воевать на фронте.