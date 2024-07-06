ISW: Путин видит "окончательное" завершение войны в уничтожении украинской государственности

Заявления правителя России Владимира Путина об окончании войны свидетельствуют о том, что он не хочет соглашаться ни на что другое, кроме уничтожения украинской государственности и идентичности.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что Путин использовал встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля для того, чтобы выступить против прекращения огня путем переговоров и выразил свою приверженность "окончательному" завершению войны, что позволит достичь его цели - уничтожение украинской государственности.

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5 июля на пресс-конференции с Орбаном Путин откровенно отверг любое прекращение огня путем переговоров.

Лидер Кремля заявил, что соглашение между Россией и Украиной не должно привести к временному прекращению огня, поскольку это позволило бы Украине перегруппироваться и перевооружиться, и что Россия выступает за "полное" и "окончательное" прекращение конфликта (войны РФ в Украине - ред.).

Однако, указывают аналитики, как постоянно демонстрируют его заявления и требования, Путин не желает соглашаться ни на что другое, кроме уничтожения украинской государственности и идентичности.

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Путин требует как сдачи значительной части территории и населения Украины под российскую оккупацию, так и военной капитуляции Украины до начала любых переговоров о конечном результате войны.

Эксперты напоминают, что Путин уже давно призывает к "демилитаризации" Украины - требования, чтобы Украина отказалась от своей способности сопротивляться российской агрессии, чтобы российский правитель мог беспрепятственно навязывать свою волю Украине.

В отчете отмечают: Путин почти наверняка использует капитуляцию Украины для достижения своей другой цели - свержения украинской власти и замены ее политической системой, которая ему нравится.

Военные аналитики убеждены, что украинские контрнаступательные операции по освобождению оперативно важных территорий остаются самым эффективным способом подорвать доверие Путина к желаемому конечному результату его агрессивной войны против Украины.

По их мнению, уверенность Путина в способности России склонить Украину к капитуляции или выиграть затяжную войну на истощение основывается на оценке, что Украина не сможет провести операционно значимые контрнаступательные операции.

Вместе с тем, подчеркивают эксперты, Запад должен поспешить предоставить Украине поддержку, необходимую для проведения контрнаступательных операций, чтобы разрушить расчеты Путина и избежать затягивания войны больше, чем это необходимо для обеспечения мира, приемлемого для Украины и ее партнеров.

Ключевые выводы ISW за 5 июля: