Россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре Сумщины – ОВА
Суббота, 6 июля 2024, 06:14
Оккупанты с помощью "Шахедов" атаковали ночью энергетическую инфраструктуру Сумской области.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "В ночь на 6 июля из-за атаки россиян с применением БпЛА типа "Шахед" были обесточены населенные пункты области в нескольких районах".
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Детали: В ОВА добавили, что аварийно-ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения, а последствия вражеской атаки уточняются.
Что предшествовало: Сообщалось, что в ночь на 6 июля в Сумах были слышны звуки взрывов и работу ПВО, в городе частично исчез свет и прекращена подача воды.