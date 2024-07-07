В Краснодарском крае на вторые сутки потушили пожар на нефтебазе
Воскресенье, 7 июля 2024, 11:57
Российские спасатели на вторые сутки ликвидировали пожар на нефтебазе в станице Ленинградской после атаки беспилотников на Кубань.
Источник: региональный оперштаб
Детали: Только утром в воскресенье стало известно, что в станице Ленинградской ликвидировали пожар на нефтебазе.
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В ночь с 5 на 6 июля местные власти сообщили, что в результате атаки БПЛА зафиксировали загорание резервуара с топливом
Также атака беспилотников была "отражена" в станице Павловской – там нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива.