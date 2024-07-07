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В Краснодарском крае на вторые сутки потушили пожар на нефтебазе

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 июля 2024, 11:57
В Краснодарском крае на вторые сутки потушили пожар на нефтебазе
скриншот

Российские спасатели на вторые сутки ликвидировали пожар на нефтебазе в станице Ленинградской после атаки беспилотников на Кубань.

Источник: региональный оперштаб

Детали: Только утром в воскресенье стало известно, что в  станице Ленинградской ликвидировали пожар на нефтебазе.

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В ночь с 5 на 6 июля местные власти сообщили, что в результате атаки БПЛА зафиксировали загорание резервуара с топливом

Также атака беспилотников была "отражена" в станице Павловской – там нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива.

Темы: Росcиябеспилотникинефть
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