Дроны СБУ уничтожили крупный склад боеприпасов в Воронежской области – источник
Ночью благодаря дронам СБУ произошли мощные взрывы на полевом складе боеприпасов возле н.п. Сергеевка российской Воронежской области.
Источник: собеседники УП в СБУ
Детали: По данным источника, на 9 000 квадратных метров враг хранил ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.
Это оружие затем развозится на фронт.
Ночью местные жители зафиксировали взрывы и детонацию.
Прямая речь источника: "В ближайшее время сохранится высокая вероятность внезапных детонаций на объектах российского ВПК, который работает на войну против Украины".
Дрони СБУ знищили великий склад боєприпасів у Воронезькій області https://t.co/hvo1znLWAf pic.twitter.com/ySfYZRIMcB— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 7, 2024
Напомним: В российской Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар на складе с "взрывоопасными объектами", признали российские власти.