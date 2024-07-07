Дроны СБУ уничтожили крупный склад боеприпасов в Воронежской области – источник

Ночью благодаря дронам СБУ произошли мощные взрывы на полевом складе боеприпасов возле н.п. Сергеевка российской Воронежской области.

Источник: собеседники УП в СБУ

Детали: По данным источника, на 9 000 квадратных метров враг хранил ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.

Реклама:

Это оружие затем развозится на фронт.

Ночью местные жители зафиксировали взрывы и детонацию.

Прямая речь источника: "В ближайшее время сохранится высокая вероятность внезапных детонаций на объектах российского ВПК, который работает на войну против Украины".

ВИДЕО ДНЯ

Дрони СБУ знищили великий склад боєприпасів у Воронезькій області https://t.co/hvo1znLWAf pic.twitter.com/ySfYZRIMcB — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 7, 2024

Напомним: В российской Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар на складе с "взрывоопасными объектами", признали российские власти.