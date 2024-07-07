Боголюбов выехал из Украины по поддельным документам - источники
Соратник олигарха Игоря Коломойского и бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов незаконно выехал из Украины по поддельным документам.
Источник: собеседники УП в Офисе генпрокурора и в бизнес-кругах
Детали: Известно, что Боголюбов покинул Украину в ночь на 24 июня поездом Киев - Хелм.
Ранее эта информация появилась в соцсетях.
Причиной побега называют то, что БЭБ готовит ему подозрение в деле "Приватбанка".
Боголюбов выехал из страны с поддельными документами, но в Польшу въехал по личным.
Сейчас бизнесмен в Австрии.
Также по данным источников, 6 июля взяли под стражу пограничника, который ему обеспечил выезд.
Справка: Боголюбов - украинский предприниматель, миллиардер. Соучредитель и совладелец группы "Приват".
Бизнесмену 62 года, то есть, он не подлежит мобилизации и запрету на выезд из-за этого.
После национализации Приватбанка Боголюбов вместе с Коломойским стал объектом многочисленных юридических расследований, связанных с выводом средств из банка и другими финансовыми махинациями.
Напомним:
- В ноябре 2020 года Хозсуд г. Киева открыл еще одно производство по иску бывшего акционера ПриватБанка Геннадия Боголюбова. Он хочет истребовать акции, принадлежавшие ему на момент национализации банка.
- Ранее Боголюбов уже неоднократно обращался в суд с целью вернуть акции ПриватБанка, принадлежали бизнесмену к национализации.
- 4 декабря 2018 суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова.