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Боголюбов выехал из Украины по поддельным документам - источники

"Украинская правда"Воскресенье, 7 июля 2024, 14:27
Боголюбов выехал из Украины по поддельным документам - источники
фото с сайта: Экономическая правда

Соратник олигарха Игоря Коломойского и бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов незаконно выехал из Украины по поддельным документам.

Источник: собеседники УП в Офисе генпрокурора и в бизнес-кругах

Детали: Известно, что Боголюбов покинул Украину в ночь на 24 июня поездом Киев - Хелм.

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Ранее эта информация появилась в соцсетях.

Причиной побега называют то, что БЭБ готовит ему подозрение в деле "Приватбанка".

Боголюбов выехал из страны с поддельными документами, но в Польшу въехал по личным.

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Сейчас бизнесмен в Австрии.

Также по данным источников, 6 июля взяли под стражу пограничника, который ему обеспечил выезд.

Справка: Боголюбов - украинский предприниматель, миллиардер. Соучредитель и совладелец группы "Приват".

Бизнесмену 62 года, то есть, он не подлежит мобилизации и запрету на выезд из-за этого.

После национализации Приватбанка Боголюбов вместе с Коломойским стал объектом многочисленных юридических расследований, связанных с выводом средств из банка и другими финансовыми махинациями.

Напомним:

  • В ноябре 2020 года Хозсуд г. Киева открыл еще одно производство по иску бывшего акционера ПриватБанка Геннадия Боголюбова. Он хочет истребовать акции, принадлежавшие ему на момент национализации банка.
  • Ранее Боголюбов уже неоднократно обращался в суд с целью вернуть акции ПриватБанка, принадлежали бизнесмену к национализации.
  • 4 декабря 2018 суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова.

Темы: БоголюбовКоломойскийПриватбанк
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