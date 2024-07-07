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Новый министр обороны Британии в Одессе анонсировал пакет военной помощи

Иванна Костина, Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 июля 2024, 20:29
Новый министр обороны Британии в Одессе анонсировал пакет военной помощи
Джон Хили, фото Getty Images

Новый министр обороны Великобритании Джон Хили во время визита в Одессу менее чем через 48 часов после своего назначения пообещал усилить поддержку Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщении правительства Великобритании

Детали: После встречи с президентом Зеленским и переговоров со своим коллегой, министром обороны Рустемом Умеровым, Хили объявил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет поддержки, который будет включать больше артиллерийских орудий, четверть миллиона боеприпасов и почти 100 высокоточных ракет Brimstone.

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Во время визита, который совпал по времени с празднованием Украиной ежегодного Дня ВМС, министр обороны подтвердил, что новая власть в Вестминстере усилит непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании.

Прямая речь: "Возможно, в правительстве произошли изменения, но Великобритания едина в поддержке Украины. Как новый министр обороны, я гарантирую, что мы усилим поддержку со стороны Великобритании, увеличив поставки жизненно необходимой военной помощи.

Это правительство непоколебимо в своем обязательстве продолжать оказывать военную помощь и будет стоять бок о бок с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется".

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Больше деталей: Новый пакет помощи, в частности, включает:

  • четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра
  • 90 противотанковых ракет Brimstone
  • 50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций
  • 40 машин разминирования
  • 10 артиллерийских орудий AS-90
  • 61 бульдозер для строительства оборонительных позиций
  • поддержка ранее подаренных AS-90, в том числе 32 новых стволов и критически важных запасных частей, которые помогут Украине выпустить еще 60 000 155-мм снарядов.

Джон Хили также поручил правительственным чиновникам обеспечить, чтобы обещанный в апреле пакет военной помощи был ускорен и доставлен в Украину в полном объеме в течение следующих 100 дней.

В апреле этого года Великобритания объявила о предоставлении Украине крупнейшего в истории пакета военной помощи, который включает 400 транспортных средств, 1600 ударных ракет и ракет ПВО, в том числе дополнительные высокоточные управляемые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, четыре миллиона боеприпасов и 60 катеров, включая морские рейдовые корабли.

Что предшествовало: Одессу в воскресенье также посетили с первым зарубежным визитом министр иностранных дел и министр обороны нового правительства Нидерландов – за считанные дни после принятия присяги.

Темы: ВеликобританияОдесса
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