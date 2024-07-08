В стране была объявлена ​​масштабная воздушная тревога из-за ракетной атаки россиян

В ночь на вторник в восточных областях страны была объявлена ракетная опасность из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Ракетная опасность была объявлена в 1.41.

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Воздушные силы просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.

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2.03 ракетная опасность объявлена ​​в центральных и южных областях.

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В 2:30 воздушная тревога была объявлена ​​по всем областям.

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В 3:52 Воздушные силы сообщили об отбое ракетной опасности.

По словам военных, сохраняется активность вражеской тактической авиации на востоке и юге.

Напомним: