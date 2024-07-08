В стране была объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетной атаки россиян
Понедельник, 8 июля 2024, 01:50
В ночь на вторник в восточных областях страны была объявлена ракетная опасность из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: Ракетная опасность была объявлена в 1.41.
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Воздушные силы просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.
2.03 ракетная опасность объявлена в центральных и южных областях.
В 2:30 воздушная тревога была объявлена по всем областям.
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В 3:52 Воздушные силы сообщили об отбое ракетной опасности.
По словам военных, сохраняется активность вражеской тактической авиации на востоке и юге.
Напомним:
- В воскресенье вечером с аэродрома "Оленья" в РФ взлетели 4 самолета стратегической авиации Ту-95.
- В 1.33 ПС сообщили о вероятных пусках крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Волгоградской области.
- Ориентировочное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины - после 2:00.