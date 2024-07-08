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За сутки россияне убили 7 гражданских, еще 8 получили ранения

Анастасия ПроцПонедельник, 8 июля 2024, 09:57
За сутки россияне убили 7 гражданских, еще 8 получили ранения
Фото: Донецкая ОВА

В результате российской агрессии за сутки погибли 7 человек, в частности в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях, еще 8 человек получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, глава Днепропетровской ОВА Олег Синегубов

Детали: В Донецкой области 7 июля россияне убили 2 жителей Донетчины: в Северном и Гродовке. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения.

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На Херсонщине за минувшие сутки противник атаковал жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повредил 2 многоэтажки и 19 частных домов. Также местные власти зафиксировали попадание в админздание, магазин и газопровод, повреждены хозяйственные постройки, складское помещение и мотоцикл.

Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

На Харьковщине в результате подрыва автомобиля на мине недалеко от села Циркуны предварительно погибли 53-летний мужчина, 64-летняя женщина, женщина 25 лет, мальчик 5 лет и 3-месячный младенец.

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Россияне обстреляли село Богуславка Изюмского района. В результате обстрела повреждены два частных дома. Пострадали мужчина 48 лет и женщина 70 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Также в селе Новоплатоновка Изюмского района из-за вражеского обстрела частично разрушен дом культуры, повреждены 4 частных дома. В селе Митрофановка Купянского района обстрелом РСЗО повреждены три помещения свинофермы на территории агропредприятия.

Кроме того, в результате падения обломков боеприпаса в Основянском районе ночью 8 июля возник пожар в частном доме. Пострадали две женщины 50 и 75 лет, они были госпитализированы.

Предыстория:

7 июля глава Харьковской ОВА сообщил, что в результате наезда на вражескую мину погибли по меньшей мере четверо членов семьи, среди них ребенок.

Темы: Донецкая областьХарьковская областьХерсонская областьжертвы
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