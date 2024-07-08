Минздрав объявил сбор помощи для детской больницы "Охмадит"

Министерство здравоохранения Украины объявило о сборе денег для Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", в которую в понедельник попала российская ракета и где погибли два человека.

Источник: Минздрав в Telegram, Фонд "Охматдета", представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире "Единых новостей"

Детали: Перевести средства на счета Фонда "Охматдет" можно по этой ссылке.

Реклама:

По словам Шаманова, сейчас в "Охматдет" приехала помощь - 500 полицейских, которые будут координировать волонтеров и помогать спасателям.

Он также сообщил, что в настоящее время в детской больнице известно о двух погибших и 15 раненых людях.

Прямая речь Шаманова: "В больнице остается заблокированным подвал. Потому подъехала тяжелая техника, чтобы разблокировать его. Там под завалами могут находиться медицинский персонал и дети".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Утром 8 июля российские оккупанты совершили очередной ракетный удар по территории Украины. Российские террористы выпустили более 40 ракет различных типов.

Сейчас в столице городские власти сообщают о 5 погибших и 9 пострадавших.

В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", там есть пострадавшие.

Узнать больше: "24 февраля мы не остановили ни одной операции". Как крупнейшая детская больница спасает жизни с начала вторжения