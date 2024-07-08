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Зеленский объяснил, почему Орбан не может быть посредником между Украиной и РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 июля 2024, 15:43
Зеленский объяснил, почему Орбан не может быть посредником между Украиной и РФ
Орбан и Зеленский в Киеве. фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что между Украиной и государством-агрессором не может быть посредничества кроме консолидированных усилий стран мира, которые смогут заставить Владимира Путина прекратить войну.

Источник: глава государства во время подхода к прессе с главой польского правительства Дональдом Туском

Детали: Зеленского спросили, может ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который после визита в Киев, отправился в Москву, заявив, что это "миротворческая миссия", быть посредником между официальным Киевом и Кремлем.

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Прямая речь президента: "Что касается премьер-министра Орбана, он был в Киеве и после этого улетел в Москву. Я не знал о том, что он летит в Москву, это его независимый выбор. Что касается, может ли он быть посредником... Нет посредничества между Россией и Украиной...

Могут посредниками быть только серьезные сильные союзы, весь мир может заставить Россию остановить эту войну. Это не о посредничестве, это о возможностях.

У тебя должна быть экономика, которая влияет на Россию, или РФ и Путин зависят от этого, или у тебя - очень мощная армия, которую боится Путин, которая сильнее, чем российская. Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, Соединенные Штаты - такая страна... и Китай, и Евросоюз (не какая-то одна страна ЕС, а весь Евросоюз). Это действительно может быть такая посредническая миссия. Поэтому мы и предложили возможность, как давить на Россию и как остановить Путина. Для этого надо объединить все усилия, потому что он не уважает тех, кто слаб.

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И даже если он встречается с (представителем) того или иного государства, это не значит, что он хочет закончить войну. Он хочет продемонстрировать какие-то шаги, но за этой демонстрацией у него всегда следует кровавая демонстрация, как сегодня утром в Украине".

Темы: ЗеленскийОрбанвойна
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