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Киев объявил вторник днем траура

Евгений КизиловПонедельник, 8 июля 2024, 17:17
Киев объявил вторник днем траура
одно из мест попаданий в Киеве. фото: ГСЧС

Во вторник 9 июля киевляне почтят память погибших от российского ракетного удара по столице, который унес жизни по меньшей мере 20 человек.

Источник: Киевская городская военная администрация в соцсетях со ссылкой на начальника КГВА Сергея Попко

Дословно: "Решением властей города Киева, завтра, 9-го июля объявлен День траура. Будут приспущены флаги на всех зданиях города. Запрещены любые развлекательные мероприятия".

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Предыстория:

  • Утром 8 июля российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы - по всей стране звучала воздушная тревога. В столице и ряде других городов раздавались взрывы.
  • В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного удара России по Украине 8 июля пока известно о 27 погибших и более 100 раненых.
  • В результате атаки на Киев погибли по меньшей мере 20 человек, еще более 60 пострадали.

Темы: Киевракетный ударжертвывойна
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