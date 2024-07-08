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41 бригада заявила о дискредитации в сторону ее командования и бойцов

Татьяна ОлейникПонедельник, 8 июля 2024, 18:45
41 бригада заявила о дискредитации в сторону ее командования и бойцов
Фото с Facebook 41-й отдельной механизированной бригады

41-я отдельная механизированная бригада сообщила о кампании по дискредитации ее командования и бойцам в ответ на заявление 206 батальона ТРО об отсутствии поддержки.

Источник: 41-я бригада в Facebook

Детали: 5 июля бойцы 206-го батальона 241-й бригады ТРО (Киев), с конца июня прикомандированные в 41-ю отдельную механизированную бригаду на Торецком направлении, заявили об отсутствии должной поддержки от этой бригады.

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По словам взводного 206-го говорящего с УП бата именно брак людей в батальоне и адекватных указаний со стороны 41-й бригады привел к потере южной части поселка Нью-Йорк.

Бригада же впоследствии заявила о "непонятной и странной кампании по дискредитации командования их части и бойцов".

Дословно: "Мы неприятно удивлены и возмущены этой непонятной и странной кампании по дискредитации командования нашей части и наших бойцов, которая в последнее время набирает силу в социальных сетях из уст отдельных военнослужащих и публичных лиц".

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Разве это настоящее военное братство – винить своих же собратьев и искать среди них врага?

На войне каждое слово подобно шару. По неосторожности, неосмотрительности или бездумности действий и поступков этот информационный шар может очень легко поразить своих. Враг внимательно следит за каждым таким шагом и всегда будет стараться максимально использовать их в свою пользу. Так что цена таких "шар" может быть высокой.

Мы призываем всех к пониманию, тактичности и взаимоуважению".

Детали: В бригаде также отметили, что с лета 2023 защищали Купянск, Синьковку, освобождали Харьковщину от российских оккупантов.

С весны 2024 года бригада защищает Времен Яр, Торецк и Нью-Йорк в Донецкой области.

Темы: боевые действиявойнаДонбасс
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