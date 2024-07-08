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Из-за попадания обломков в медцентр "ADONIS" в Киеве погибли 5 медиков и 2 пациента

Татьяна ОлейникПонедельник, 8 июля 2024, 22:14
Из-за попадания обломков в медцентр ADONIS в Киеве погибли 5 медиков и 2 пациента
ПОВРЕЖДЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ РОССИЙСКОЙ АТАКИ ЧАСТНЫЙ МЕДЦЕНТР В ДНЕПРОВСКОМ РАЙОНЕ КИЕВА. ФОТО ГСЧС

В результате попадания обломков ракеты в медицинский центр сети ADONIS в Днепровском районе в Киеве погибли семь человек.

Источник: агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в "ADONIS"

Детали: В клинике сообщили о пяти погибших медиках и двух пациентах.

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В то же время в клинике "Исида", расположенной в том же здании, из-за ракетного удара агрессора повреждено здание, выбиты окна, но пострадавших нет.

Что предшествовало:

Ранее 8 июля стало известно, что в Днепровском районе во время повторной российской атаки обломки сбитых воздушных целей упали на медицинский центр, здание повреждено, 7 человек погибли.

Темы: ракетный удар
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