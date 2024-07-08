Повторный удар по Киеву: обломки упали на частный роддом − 7 погибших
В Днепровском районе во время повторной российской атаки обломки сбитых воздушных целей упали на медицинский центр, здание повреждено, погибли 7 людей. На фото видно, что пострадал частный родильный Isida.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко, начальник КГВА Сергей Попко, ГСЧС и Офис генпрокурора в Telegram
Прямая речь городского головы: "В Днепровском районе падение обломков на медицинский центр. Предварительно, есть информация о двух погибших. Есть также пострадавшие. Повреждено здание. Экстренные службы направляются на место".
Детали: По данным начальника КГВА, в Днепровском районе 4 погибших и 3 травмированных.
"Продолжается разбор завалов и поиск людей", − подытожил Попко.
В ГСЧС сообщили, что это произошло во время повторного обстрела столицы и что известно о 4 погибших и 3 травмированных.
Обновлено: По данным ОГП, по состоянию на 14:00 известно о 7 погибших и 3 травмированных в Днепровском районе.
Предыстория:
- Утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что что Россия подняла в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 с аэродрома "Оленья".
- Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы − по всей стране звучала воздушная тревога. В Киеве и ряде других городов прогремели взрывы.
- В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.
- В результате российского ракетного удара в Киеве 10 человек погибли и 35 пострадали, под завалами больницы Охматдет и жилого дома в Шевченковском районе могут быть люди.