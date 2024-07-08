Повторный удар по Киеву: обломки упали на частный роддом − 7 погибших

Поврежденный в результате российской атаки частный медцентр Isida в Днепровском районе Киева. Фото ГСЧС

В Днепровском районе во время повторной российской атаки обломки сбитых воздушных целей упали на медицинский центр, здание повреждено, погибли 7 людей. На фото видно, что пострадал частный родильный Isida.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, начальник КГВА Сергей Попко, ГСЧС и Офис генпрокурора в Telegram

Прямая речь городского головы: "В Днепровском районе падение обломков на медицинский центр. Предварительно, есть информация о двух погибших. Есть также пострадавшие. Повреждено здание. Экстренные службы направляются на место".

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Детали: По данным начальника КГВА, в Днепровском районе 4 погибших и 3 травмированных.

"Продолжается разбор завалов и поиск людей", − подытожил Попко.

В ГСЧС сообщили, что это произошло во время повторного обстрела столицы и что известно о 4 погибших и 3 травмированных.

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Обновлено: По данным ОГП, по состоянию на 14:00 известно о 7 погибших и 3 травмированных в Днепровском районе.

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