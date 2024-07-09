В Ростовской области прогремели взрывы и загорелась электроподстанция

В ночь на вторник в Ростовской области России раздавались взрывы, работала противовоздушная оборона и загорелся пожар на электроподстанции.

Источник: Shot, губернатор Ростовской области Василий Голубев

Детали: Местные жители сообщили о пожаре в районе электроподстанции в селе Генеральское.

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Как рассказали очевидцы, перед началом пожара в Родионово-Несвитайском районе были слышны характерные звуки пролета БПЛА, а затем раздался громкий взрыв. Также несколько взрывов было слышно возле Ростова и в районе Морозовска.

По словам главы области Голубева, около 2 часов ночи в Ростовской области началась массированная атака БПЛА. Силы ПВО уничтожили и присилили средствами РЭБ несколько десятков целей в разных районах региона.

В Ростове-на-Дону на месте падения остатков БПЛА произошло возгорание сухой растительности, пожар оперативно ликвидирован.

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У ніч на вівторок у Ростовській області Росії лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона та зайнялася пожежа на електропідстанції. pic.twitter.com/9zErHMqdCb — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 9, 2024

Прямая речь: "Из-за атаки БпЛА вспыхнули трансформаторы на подстанции в Ростовской области, на место выехали пожарные".

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