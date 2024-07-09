Атака на Киев: спасатели обнаружили фрагмент тела под завалами в Шевченковском районе

Фрагмент тела еще одного погибшего человека обнаружили во время разбора завалов многоквартирного дома в Шевченковском районе Киева.

Источник: пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Павел Петров в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам Петрова, фрагмент тела обнаружили под плитой в труднодоступном месте. Сейчас проводятся работы по деблокации.

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Предыстория:

По состоянию на утро 9 июля количество погибших в результате российского ракетного удара по Киеву составляет 27 человек, среди погибших четверо детей. Еще 117 человек пострадали.