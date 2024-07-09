Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

На большей части Украины выла воздушная тревога

Евгений КизиловВторник, 9 июля 2024, 18:11
На большей части Украины выла воздушная тревога
карта alerts.in.ua

На территории всей центральной, частично северной и восточной частей Украины объявляли воздушную тревогу.

Источник: онлайн Карта тревог Украины, Воздушные силы

Детали: Воздушные силы ВСУ предупредили, что для областей, где объявлена воздушная тревога, существует ракетная опасность. Угроза применения баллистического вооружения с востока. В частности, группа крылатых ракет с Харьковщины заходит на Полтавщину.

Реклама:

Спустя 15 минут тривогу отменили.

Темы: воздушная тревогавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ситуация со светом улучшится уже в ближайшее время – министр энергетики

Россия ударила из авиации по жилому району Николаева: погибли три человека, среди них ребенок

Суд ООН признал незаконными израильские поселения на оккупированных территориях

Британия предоставит Украине кредитную поддержку оборонки на 2 млрд фунтов

В России американского журналиста из WSJ приговорили к 16 годам колонии за якобы шпионаж

Зенитчики ВСУ сбили российский Су-25 в Донецкой области

Все новости...
воздушная тревога
В большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
В Киеве и на востоке страны снова тревога: есть угроза баллистики
Россия запустила КАБы и ракеты − по всей Украине звучала тревога, в Киеве и области слышали взрывы
Последние новости
19:08
Ограничения электроэнергии на субботу ослабили: в отдельные часы графиков не будет
18:56
фотоЗеленский: РФ попала по детской площадке в Николаеве, нужны новые решения относительно защиты
18:44
Федерация хоккея Украины заявляет о попытке захвата
18:41
Сроки ремонтов на АЭС пытаются максимально сократить – Галущенко
18:35
В ЕС скоро получат 1,4 млрд евро доходов от росактивов на оружие для Украины
18:18
Военный сбор с покупателей авто может привести к падению авторынка – аналитик
18:13
Семья Байдена обсудила его возможное снятие с выборов – СМИ
17:52
Футбол"Днепр-1" официально исключили из чемпионата Украины
17:52
Ситуация со светом улучшится уже в ближайшее время – министр энергетики
17:46
Украинка пыталась незаконно ввезти в Польшу саванного сервала: уверяла, что это домашний кот
Все новости...
Реклама:
Реклама: