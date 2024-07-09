На большей части Украины выла воздушная тревога
Вторник, 9 июля 2024, 18:11
На территории всей центральной, частично северной и восточной частей Украины объявляли воздушную тревогу.
Источник: онлайн Карта тревог Украины, Воздушные силы
Детали: Воздушные силы ВСУ предупредили, что для областей, где объявлена воздушная тревога, существует ракетная опасность. Угроза применения баллистического вооружения с востока. В частности, группа крылатых ракет с Харьковщины заходит на Полтавщину.
Реклама:
Спустя 15 минут тривогу отменили.