На большей части Украины выла воздушная тревога

На территории всей центральной, частично северной и восточной частей Украины объявляли воздушную тревогу.

Источник: онлайн Карта тревог Украины, Воздушные силы

Детали: Воздушные силы ВСУ предупредили, что для областей, где объявлена воздушная тревога, существует ракетная опасность. Угроза применения баллистического вооружения с востока. В частности, группа крылатых ракет с Харьковщины заходит на Полтавщину.

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Спустя 15 минут тривогу отменили.