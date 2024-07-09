Bellingcat подтвердил: по "Охматдету" ударила российская ракета Х-101

Аналитики Bellingcat, а также независимо от них ряд экспертов по ядерному оружию и ракетным технологиям пришли к выводу, что удар по больнице "Охматдет" в Киеве был нанесен российской ракетой Х-101.

Источник: Bellingcat и The Insider

Детали: В этом помогли четкие видеозаписи удара, вскоре после атаки опубликованные в соцсетях.

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Фото: Bellingcat

Ракета имеет несколько характерных отличительных признаков Х-101. Например, два коротких крыла в середине ракеты. Также на видео заметна деталь, схожая с реактивным двигателем в ее задней части.

Фото: Bellingcat

Сравнение скриншота ракеты, поразившей госпиталь, с 3D-рендерингом ракеты Х-101 показывает, что эти две ракеты действительно имеют общие черты. Наложение двух изображений на видео также демонстрирует совпадение черт и пропорций 3D-модели Х-101 и ракеты, разрушившей больницу.

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Российские власти утверждали, что на детскую больницу "Охматдет" в Киеве упала ракета украинской ПВО. В МИД РФ утверждают, что это была ракета комплекса NASAMS.

Однако, как пишет Bellingcat, это утверждение ложно, так как на снимках отчетливо виден реактивный двигатель, заметно свисающий с крыла ракеты. Эта хорошо заметная особенность присутствует на Х-101, но не на ракете AIM-120 для NASAMS. Кроме того, крылья в средней части ракеты, попавшей в больницу, не соответствуют крыльям AIM-120.

Тем не менее Bellingcat создал вторую 3D-модель — ракеты AIM-120, — чтобы проверить эту теорию. При сравнении данной модели с изображениями ракеты, поразившей "Охматдет", видно, что передние крылья сильно отличаются. Кроме того, носовая часть AIM-120 гораздо острее, чем у ракеты с видеозаписи удара по больнице. Наиболее заметным является отсутствие на AIM-120 какого-либо компонента, похожего на реактивный двигатель, который виден в задней части ракеты на видео.

Фото: Bellingcat

Что предшествовало: Ранее Служба безопасности Украины привела доказательства, подтверждающие, что РФ ударила по "Охматдету" ракетой Х-101.