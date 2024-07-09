СБУ нашла новые доказательства, подтверждающие, что РФ ударила по "Охматдету" ракетой Х-101

На месте российского удара по больнице "Охматдет" в Киеве нашли обломок двигателя крылатой ракеты врага Х-101.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: Кроме того, следователи СБУ обнаружили:

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обломок механизма раскрытия крыльев ракеты Х-101;

обломок блока постановки помех ракеты Х-101;

среднюю часть корпуса крылатой ракеты Х-101 (на фото под завалами);

обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока крылатой ракеты Х-101;

обломки кожуха двигателя крылатой ракеты Х-101 с отображением инвентарного (внутренняя сторона) и серийного номеров (внешняя сторона), фото которых официально публиковались накануне.

Выводы экспертов однозначны - это был целенаправленный удар россиян, отмечают в спецслужбе.

Об этом свидетельствуют не только обломки ракеты, найденные на месте удара, но и анализ данных траектории полета, характер нанесенных повреждений, а также большое количество видео- и фотоматериалов.

Подтверждают целенаправленный ракетный удар РФ в том числе:

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характер разрушений (полностью уничтожен двухэтажный корпус больницы, окружающие здания имеют значительные повреждения), присущий именно для боевой части Х-101 (400 кг). Разрушения ни в коем случае не могли быть вызваны ЗРК NASAMS, боевые части ракет к которой примерно в 20 раз менее мощные; пропорции, форма и размеры ракеты, которая зафиксирована на имеющихся в открытом доступе видео, полностью соответствуют ракете Х-101, и, наоборот, не характерны для ЗКР, в т.ч. к ЗРК NASAMS. Попытки российских пропагандистов сравнить ракету на видео, которая поражает больницу в нескольких сотнях метров, с размерами здания на переднем плане - циничная и бессмысленная манипуляция. траектория полета ракеты полностью соответствует характеристикам Х-101 (набор высоты, или "горка", перед атакой цели, и атака примерно под углом 60 градусов); нанесение удара по детской больнице "Охматдет" именно КР авиационного базирования Х-101 зафиксировано материалами объективного контроля с помощью радаров.

Напомним: В Воздушных силах также наглядно опровергли возможность того, чтобы по "Охматдету" могла попасть ракета украинской ПВО.

Доказательством является скриншот с видео и фото ракеты Х-101, а также фото ракеты AIM-120, выпущенной из ЗРК Nasams.

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