СБУ нашла новые доказательства, подтверждающие, что РФ ударила по "Охматдету" ракетой Х-101
На месте российского удара по больнице "Охматдет" в Киеве нашли обломок двигателя крылатой ракеты врага Х-101.
Источник: Служба безопасности Украины
Детали: Кроме того, следователи СБУ обнаружили:
- обломок механизма раскрытия крыльев ракеты Х-101;
- обломок блока постановки помех ракеты Х-101;
- среднюю часть корпуса крылатой ракеты Х-101 (на фото под завалами);
- обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока крылатой ракеты Х-101;
- обломки кожуха двигателя крылатой ракеты Х-101 с отображением инвентарного (внутренняя сторона) и серийного номеров (внешняя сторона), фото которых официально публиковались накануне.
Выводы экспертов однозначны - это был целенаправленный удар россиян, отмечают в спецслужбе.
Об этом свидетельствуют не только обломки ракеты, найденные на месте удара, но и анализ данных траектории полета, характер нанесенных повреждений, а также большое количество видео- и фотоматериалов.
Подтверждают целенаправленный ракетный удар РФ в том числе:
- характер разрушений (полностью уничтожен двухэтажный корпус больницы, окружающие здания имеют значительные повреждения), присущий именно для боевой части Х-101 (400 кг). Разрушения ни в коем случае не могли быть вызваны ЗРК NASAMS, боевые части ракет к которой примерно в 20 раз менее мощные;
- пропорции, форма и размеры ракеты, которая зафиксирована на имеющихся в открытом доступе видео, полностью соответствуют ракете Х-101, и, наоборот, не характерны для ЗКР, в т.ч. к ЗРК NASAMS. Попытки российских пропагандистов сравнить ракету на видео, которая поражает больницу в нескольких сотнях метров, с размерами здания на переднем плане - циничная и бессмысленная манипуляция.
- траектория полета ракеты полностью соответствует характеристикам Х-101 (набор высоты, или "горка", перед атакой цели, и атака примерно под углом 60 градусов);
- нанесение удара по детской больнице "Охматдет" именно КР авиационного базирования Х-101 зафиксировано материалами объективного контроля с помощью радаров.
Напомним: В Воздушных силах также наглядно опровергли возможность того, чтобы по "Охматдету" могла попасть ракета украинской ПВО.
Доказательством является скриншот с видео и фото ракеты Х-101, а также фото ракеты AIM-120, выпущенной из ЗРК Nasams.
Предыстория:
- В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен. Поисково-спасательные работы продолжались и в ночь на 9 июля.
- По данным столичных властей, 2 человека погибли и 32 получили ранения.
- Служба безопасности Украины квалифицировала удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По данным СБУ, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.