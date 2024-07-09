Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

СБУ нашла новые доказательства, подтверждающие, что РФ ударила по "Охматдету" ракетой Х-101

Валентина РоманенкоВторник, 9 июля 2024, 12:35
СБУ нашла новые доказательства, подтверждающие, что РФ ударила по Охматдету ракетой Х-101
фото СБУ

На месте российского удара по больнице "Охматдет" в Киеве нашли обломок двигателя крылатой ракеты врага Х-101.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: Кроме того, следователи СБУ обнаружили:

Реклама:
  • обломок механизма раскрытия крыльев ракеты Х-101;
  • обломок блока постановки помех ракеты Х-101;
  • среднюю часть корпуса крылатой ракеты Х-101 (на фото под завалами);
  • обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока крылатой ракеты Х-101;
  • обломки кожуха двигателя крылатой ракеты Х-101 с отображением инвентарного (внутренняя сторона) и серийного номеров (внешняя сторона), фото которых официально публиковались накануне.
 
 
 

Выводы экспертов однозначны - это был целенаправленный удар россиян, отмечают в спецслужбе.

Об этом свидетельствуют не только обломки ракеты, найденные на месте удара, но и анализ данных траектории полета, характер нанесенных повреждений, а также большое количество видео- и фотоматериалов.

 

Подтверждают целенаправленный ракетный удар РФ в том числе:

ВИДЕО ДНЯ
  1. характер разрушений (полностью уничтожен двухэтажный корпус больницы, окружающие здания имеют значительные повреждения), присущий именно для боевой части Х-101 (400 кг). Разрушения ни в коем случае не могли быть вызваны ЗРК NASAMS, боевые части ракет к которой примерно в 20 раз менее мощные;
  2. пропорции, форма и размеры ракеты, которая зафиксирована на имеющихся в открытом доступе видео, полностью соответствуют ракете Х-101, и, наоборот, не характерны для ЗКР, в т.ч. к ЗРК NASAMS. Попытки российских пропагандистов сравнить ракету на видео, которая поражает больницу в нескольких сотнях метров, с размерами здания на переднем плане - циничная и бессмысленная манипуляция.
  3. траектория полета ракеты полностью соответствует характеристикам Х-101 (набор высоты, или "горка", перед атакой цели, и атака примерно под углом 60 градусов);
  4. нанесение удара по детской больнице "Охматдет" именно КР авиационного базирования Х-101 зафиксировано материалами объективного контроля с помощью радаров.

Напомним: В Воздушных силах также наглядно опровергли возможность того, чтобы по "Охматдету" могла попасть ракета украинской ПВО.

Доказательством является скриншот с видео и фото ракеты Х-101, а также фото ракеты AIM-120, выпущенной из ЗРК Nasams.

 

Предыстория:

Темы: Киевракетный ударСБУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Госдеп США отреагировал на новые ядерные угрозы России

Схемы: Сын эксзамсекретаря СНБО Гладковского строит виллу в курортном регионе Испании

Все новости...
Киев
В ООН сообщили, что в "Охматдет", скорее всего, попала ракета РФ
Семьи, пострадавшие от атаки по "Охматдету", получат выплаты - Шмыгаль
ДТЭК: на территории "Охматдета" полностью разрушены две подстанции
Последние новости
10:53
В мире масштабный технологический сбой: причина - в сервисах Microsoft и CrowdStrike
10:45
Чтобы снизить риск диабета: ученые выяснили, чем можно заменить сливочное масло в рационе
10:35
Сбой в работе произошел и у Sense Bank и Vodafone
10:20
Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа
10:20
видеоЖенщина подожгла себя перед зданием суда в Киевской области
10:12
Оккупанты 7 раз обстреляли Сумщину: раненая женщина
10:06
В центре Парижа ножом ранили полицейского: нападавшего убили
10:00
дополнено Оккупанты накрыли Белозерку "Градами": 2 погибших, ранены медики, много разрушений
10:00
ОбновленоСбой в системе обслуживания клиентов "Новой почты": работа возобновлена
09:59
Возле Малой Токмачки враг атакует малыми пехотными группами на мотоциклах – "Таврия"
Все новости...
Реклама:
Реклама: